Urs Wolfener wird Präsident des Kreuzlinger Gemeinderats

Stadtparlament Ein Narr wird höchster Kreuzlinger: Urs Wolfender übernimmt nächste Woche das Präsidium des Gemeinderats Seit 2015 sitzt Urs Wolfender für die Freie Liste im Kreuzlinger Gemeinderat. Am Donnerstag wird der humorvolle 51-Jährige für ein Jahr zu dessen Präsidenten gewählt. «Ich hoffe, dass ich die Sitzungsleitung einigermassen anständig über die Bühne bringe», sagt er. Rahel Haag Jetzt kommentieren 11.06.2022, 04.30 Uhr

Zwischen Perücken und Kostümen: Urs Wolfender im Archiv der Narrengesellschaft Emmishofen, das einer seiner Lieblingsorte in Kreuzlingen ist. Bild: Reto Martin

Urs Wolfender geht voraus, den Kellerabgang auf dem Pausenplatz des Primarschulhauses Bernegg hinab. «Das ist der Hintereingang», sagt er, bevor er die Türe aufschliesst. Einmal rechts abbiegen, an der grossen Holzkiste mit der Aufschrift «Emil & Trudi» vorbei, und dann ist man angekommen. Mitten auf der Bühne des Saubachsaals. «Hier fühle ich mich wohl», sagt Wolfender lächelnd, während durch die Schiebewand das Prellen eines Balls in der Turnhalle zu hören ist. Kommenden Donnerstag wird er zum Präsidenten des Gemeinderats und damit zum höchsten Kreuzlinger gewählt. Doch wer ist dieser Mann?

Seit 1999 ist Wolfender Mitglied der Narrengesellschaft Emmishofen, durch seinen Bruder Ruedi sei er dazugekommen. Sein Platz sei aber hinter der Bühne gewesen, beim Kulissenbau habe er geholfen. Dann, 2001, habe es plötzlich geheissen: «Jetzt musst du auch auf die Bühne, wir haben zu wenig Leute».

«Das habe ich nie gewollt, weil ich gedacht habe, dass ich das gar nicht kann.»

Noch heute ist Wolfender anzusehen, wie ernst es ihm damit gewesen sein muss. Doch es half nichts. Er habe sich überhaupt nicht wohlgefühlt. «Bis ich, oben auf der Bühne, gemerkt habe, dass ich angemalt bin», erzählt er, «dass ich nicht als Urs, sondern als einer von Vielen hier oben stehe.» Das sei der Beginn einer Leidenschaft gewesen. Und noch heute sei es so, dass er um ein zigfaches nervöser sei, wenn er im Gemeinderat oder Beruf hinstehen und etwas sagen müsse, «eben als Urs».

Unterschiede zwischen Psychiatrie und Politik

Mit Blick auf sein Amt hofft Wolfender entsprechend, «dass ich die Sitzungsleitung einigermassen anständig über die Bühne bringe». Doch er könne ja auf die Unterstützung der Kanzlei und des Stadtrats zählen. Seit 2015 sitzt der 51-Jährige, der sich eher dem linken Block zuordnen würde, für die Freie Liste im Kreuzlinger Gemeinderat. Nach seiner Wahl habe er schnell gemerkt, dass es in der Politik ganz anders zu und her gehe als in seinem Beruf.

Seit über 20 Jahren arbeitet er als diplomierter Pflegefachmann in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen, seit fünf Jahren ist er Bereichsleiter Pflege der Allgemein- und Akutpsychiatrie sowie der Psychotherapie.

«In der Psychiatrie handelt man konsensorientiert, während man in der Politik nur dort einen Konsens eingeht, wo es – äxgüsi – ums Verrecken sein muss.»

Das sei ihm zu Beginn sehr fremd gewesen. Unterdessen habe er die Arbeit aber schätzen gelernt. Entsprechend gross sei auch der Respekt vor dem Amt als höchster Kreuzlinger. Sein Wunsch: «Ich fände es gut, wenn ich am Ende des Amtsjahres nicht nur Dekoration gewesen wäre – denn als Dekoration mache ich nicht viel her», sagt er und grinst.

Die Henne, die alles sagen darf

Dekoration will Wolfender auch auf der Bühne des Saubachsaals nicht sein. Dort steigt er unter anderem jeweils als Henne Trudi in die erwähnte Holzkiste und mimt die Handpuppe von Bauer Emil. Die Idee habe er gemeinsam mit seinem Narrenkollegen Rolf Uhler, der Emil spielt, geboren. Das Duo ist beliebt beim Publikum. «Als Handpuppe Trudi darf ich alles sagen und es wird einfach toleriert.» Das sei für ihn gelebte Narrenfreiheit.

Urs Wolfender und Rolf Uhler als Emil & Trudi bei der Narren-Night-Show 2016. Bild: Reto Martin

Wegen Corona mussten die Narren-Night-Shows 2021 und 2022 ausfallen, beziehungsweise ins Fernsehen verlegt werden. Wolfender haben sie «wirklich, wirklich» gefehlt und er hoffe, dass sie im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Dann könnte der höchste Kreuzlinger also als Trudi auf der Bühne zu sehen sein? Wolfender überlegt und sagt schliesslich:

«Ja, das könnte sein. Doch dann stehe ich nicht als höchster Kreuzlinger, sondern als Trudi dort oben.»

Zur Person Urs Wolfender, Jahrgang 1971, ist als jüngster von vier Buben auf einem Bauernhof in Bätershausen aufgewachsen. Sein goldener Ohrring in Form einer Kuh sei eine Reminiszenz daran. «Mein landwirtschaftlicher Hintergrund ist mir wichtig, denn darauf fusst ein Teil meines Wesens.» Er ist verheiratet und Vater von drei Buben, die Zwillinge sind 19 Jahre alt und der ältere Sohn ist 21. «Meine Familie ist mein grosses Glück.» (rha)

