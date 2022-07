37. Kreuzlinger Tennis-Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaften Kreuzlingen freut sich auf grosses Tennis Der Tennisclub Hörnli führt in Zusammenarbeit mit dem TC Kreuzlingen und dem TC Münsterlingen vom 15. bis 21. August die traditionellen Stadtmeisterschaften durch. Auch der beliebte Grümpi-Abend findet wieder statt. 21.07.2022, 16.44 Uhr

Das Präsidenten-Trio verspricht grosses Tennis: Patric Britt, TC Münsterlingen, Marc Hug, TC Hörnli und Andreas Schreiber, TC Kreuzlingen Bild: Urs Brüschweiler

(red) Marc Hug, Andreas Schreiber und Patric Britt sind sich sicher: Die Stadtmeisterschaft wird grosses Tennis bieten und ein Treffpunkt für alle Sportbegeisterten werden. Die Präsidenten der Tennisclubs Hörnli, Kreuzlingen und Münsterlingen betonen die gute und enger werdende Zusammenarbeit ihrer Vereine, nicht nur bei der Organisation der Stadtmeisterschaften. Kaum ein regionales Turnier sei grösser als dieses, sagt Marc Hug, der als OK-Präsident und mit dem TC Hörnli dieses Jahr erneut den Lead bei der Organisation hat. 200 Teilnehmer in der Turnierwoche vom 15. bis 21. August strebt man an. Alle Lizenzierten und Hobbyspieler aus der Region sind aufgerufen, sich die Daten rot in der Agenda zu markieren.