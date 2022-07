50000 Besucher waren am Kreuzlinger Stadtfest

Open Air Frauenfeld Bikini oder Gummistiefel? So sehen die Wetterprognosen für das OAF aus

Nicht immer meinte es Petrus gut mit den Festivalgängerinnen und Festivalgängern am Open Air Frauenfeld (OAF). In manchen Jahren kam man aus dem Schwitzen kaum raus, in anderen fast nicht mehr mit dem Gummistiefel aus dem Schlamm. Ein Meteorologe prognostiziert die Wetterverhältnisse am diesjährigen Hip-Hop-Festival.