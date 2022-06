Fünf Geheimtipps für das grosse Kreuzlinger Stadtfäscht

Stadtfäscht Kreuzlingen macht sich bereit für das grosse Stadtfäscht! - Fünf Geheimtipps, was man nicht verpassen sollte Auf dem Bärenplatz und im Dreispitzpark entsteht aktuell eine Partystadt für die grosse Jubiläums-Feier vom 1. bis 3. Juli. 45 Baustellen managt der Infrastruktur-Chef, allein 800 Personen werden einen Auftritt auf einer der Bühnen haben. Urs Brüschweiler 29.06.2022, 04.20 Uhr

Die OK-Mitglieder des Kreuzlinger Stadtfäscht auf dem Festturm. Im Hintergrund laufen die Aufbauarbeiten, etwa für die Tanztankstelle. Bild: Ralph Ribi

Noch zweimal Schlafen, dann ist es so weit. Am Freitag um 13 Uhr werden Bläser des Symphonischen Blasorchesters mit Fanfaren das grosse Stadtfäscht eröffnen. Kreuzlingen feiert drei Tage lang sein 75-Jahr-Jubiläum als Stadt mit über 10’000 Einwohner. Das 15-köpfige Organisationsteam lädt zum letzten Stelldichein für die Presse auf den 8,5 Meter hohen Festturm. OK- und Stadtpräsident Thomas Niederberger kann vermelden: