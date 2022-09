Kein Schutz für Kreuzlinger Haus zur Helvetia

Stadtbild Keine Chance für das Haus zur Helvetia: Warum das 150 Jahre alte Kreuzlinger Geschäftshaus nicht mehr wertvoll ist Das markante Gebäude am Kopf des Boulevards wird in absehbarer Zeit zu Gunsten einer Überbauung für die Raiffeisenbank abgebrochen. Unter Schutz steht das «Helvetia» seit 2014 nicht mehr. Es ist innen «verbaut». Urs Brüschweiler 07.09.2022, 16.28 Uhr

Das Haus zur Helvetia am Boulevard aus dem Jahr 1875 muss einer Überbauung weichen. Bild: Urs Brüschweiler

Das Haus zur Helvetia wird weichen müssen. So viel ist klar. Die Chancen auf Erhalt des markanten Geschäftshauses an bester Lage am Boulevard sind gleich null. Ein Neubau für die Raiffeisenbank wird in absehbarer Zeit den Abbruch des Geschäftshauses aus dem Jahr 1875 nötig machen.