Sprengstoff Bomben, Granaten und Minen: Niemand weiss, wie viel Kriegsmunition noch im Bodensee liegt Im Bodensee befindet sich noch immer Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Allein im April holte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg vier Sprengkörper aus dem Wasser. Wie ein solcher Einsatz abläuft und worauf Badegäste achten sollten. Fabiane Wieland/Südkurier Jetzt kommentieren 14.06.2022, 11.35 Uhr

Ein Taucher bei einer Bombenbergung im Bodensee 2018. Bild: PD

77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges werden immer noch gefährliche Kriegsrelikte aus dem Bodensee geborgen. Anfang April mussten Taucher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg und der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen wegen zweier Bombenfunde ausrücken. Nur wenige Wochen entdeckte und barg die Polizei vor Friedrichshafen zwei Phosphorbomben.

Wie viele Kampfmittel noch auf dem Grund des Bodensees liegen, kann niemand genau sagen.

«Es gibt keine Statistik darüber, was im Bodensee noch alles liegt – oder noch liegen könnte.»

Das sagt Ralf Vendel, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Stuttgart. Sicher sei allerdings, dass man noch über Jahrzehnte hinweg immer wieder Kampfmittel im See entdecken werde.

914 Einsätze im letzten Jahr Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Baden-Württemberg unterstützt die Polizeibehörden und den Polizeivollzugsdienst bei der Beseitigung von Kampfmitteln. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Entschärfung, Abtransport und Vernichtung von Kampfmitteln. 914 Mal mussten die Experten 2021 ausrücken, um sogenannte Fundmunition zu bergen und abzutransportieren – oder um sie vor Ort zu sprengen. 25’174 Kilogramm Kampfmittel wurden so entfernt. 21 Bomben mit einem Gewicht von mindestens 50 Kilogramm wurden entschärft.

«Granaten, Infanterie- und Gewehrmunition, Minen oder Bomben – alles, was im Krieg verwendet wurde, kann heute noch auf dem Seegrund liegen», sagt der Kampfmittelexperte. Darüber hinaus habe es viele Erprobungsstellen am Bodensee gegeben. «Es liegt also auch noch Übungsmunition im See. Ob es sich bei Funden um Übungs- oder um echte Munition handelt, erkennt man erst, wenn sie vom Grund des Sees geborgen wird», sagt der Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Viele Funde im Frühling und Sommer

Besonders häufig rücken die Kampfmittelbeseitiger aus Stuttgart in den Sommermonaten aus. «Da sind besonders viele Menschen im und am Wasser unterwegs, daher sind Zufallsfunde zu dieser Jahreszeit wahrscheinlicher», sagt Vendel. Aber auch im Frühjahr gebe es immer wieder Funde, denn da sei die Sicht unter Wasser meist besser. Und auch ein niedriger Pegel könne Dinge sichtbar machen, die im See sonst oft verborgen bleiben.

Wichtig sei dabei: Badegäste oder Wassersportler, die solche Funde im Bodensee machen, sollen den Gegenstand auf keinen Fall berühren, sondern Abstand halten und die Polizei verständigen. Denn auch nach langer Liegezeit können die Kampfmittel noch gefährlich sein.

«Sicherungselemente können beschädigt oder korrodiert sein. Durch eine Verlagerung könnten Zündelemente auslösen.»

Die Polizei fotografiert dann die Funde und schickt die Fotos an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. «Wir schätzen anhand der Bilder ein, um was es sich handelt, ob wir sofort losfahren müssen oder ob der Fund noch eine Nacht liegen bleiben kann», sagt Vendel.

Ausserdem werde der Einsatz gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei besprochen: «Werden Taucher benötigt, wie zugänglich ist die Stelle und so weiter.» Wie die Kampfmittelbeseitiger vor Ort vorgehen, sei dabei ganz unterschiedlich und hänge immer davon ab, was sie vorfänden.

Ralf Vendel, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdiensts Baden-Württemberg, mit Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Bild: PD

Lufttorpedo in Friedrichshafen, Seemine auf der Mainau

«Manches entschärfen oder sprengen wir direkt vor Ort, anderes kann geborgen und abtransportiert werden», sagt Vendel. Das stelle je nach Fund immer der Kollege oder die Kollegin am Einsatzort fest. Phosphorbombenfunde, wie zuletzt am Bodensee, gebe es immer mal wieder. Das Tückische daran: Bei Kontakt mit Sauerstoff könne der Phosphor zu brennen beginnen.

Um bei Bedarf sofort einsatzbereit zu sein, arbeiten die Kampfmittelbeseitiger aus Stuttgart im Bereitschaftsdienst. Einen besonderen Fund machten sie vor einigen Jahren vor Friedrichshafen-Seemoos. Dort bargen sie einen Lufttorpedo – fünf Meter lang, fast eine Tonne schwer und gedacht für den Seekrieg.

Ebenfalls einen seltenen Fund machte ein Sportruderer 2008 vor der Insel Mainau. Dort entdeckte er im Wasser eine Seemine und alarmierte die Wasserschutzpolizei, die die Bombe mit Hilfe von Tauchern auf ein Boot hievte. Zuletzt hatte es im Bodensee bei Konstanz 1987 einen vergleichbaren Fall gegeben.

