FC Kreuzlingen nach 10 Jahren zurück in der 1. Liga

Sportstadt «Nun wollen wir auch als Meister aufsteigen»: Der FC Kreuzlingen ist wieder der beste Klub im Kanton Die Sportstadt reiht Erfolgsmeldung an Erfolgsmeldung: Nach dem Schwimmklub und dem Handballklub begeistern auch die Fussballer mit einem historischen Erfolg. Urs Brüschweiler 07.06.2022, 17.02 Uhr

Der FC Kreuzlingen im Freudentaumel nachdem die Rückkehr in die erste Liga Tatsache wurde. Bild: PD

Der FC Kreuzlingen ist wieder da, wo er hingehört: Als bester Thurgauer Fussballklub zurück in der 1. Liga. «Die Freude und die Euphorie sind riesig», sagt Vereinspräsident Daniel Geisselhardt. Am Samstag war es endlich soweit, kurz nach dem Abpfiff beim 3:1 gewonnenen Auswärtsspiel in Widnau hatten die Kreuzlinger die Gewissheit: Der Aufstieg ist perfekt. Die Spieler tanzten, die mitgereisten Fans – samt Stadtpräsident Thomas Niederberger – jubelten.

Kürsat Ortancioglu,

Trainer und Sportchef FC Kreuzlingen. Bild: Mario Gaccioli

Es sei in dem Moment schon mächtig viel Druck von der Mannschaft abgefallen, sagen sowohl Präsident Geisselhardt als auch Sportchef und Trainer Kürsat Ortancioglu. Letzterer sagt:

«Nach so vielen Jahren harter Arbeit wollten wir uns mit dem Aufstieg belohnen. Dieses Jahr sollte es klappen. Und umso schöner ist jetzt dieser Erfolg.»

Das Wort «Aufstieg» war verboten

Eine Aufstiegsfeier hatte der Präsident extra nicht geplant. «Ich wollte das Wort Aufstieg nicht hören, bis es fix ist.» T-Shirts mit der Aufschrift «1. Liga, wir kommen», waren zurück beim Kreuzlinger Klubhaus dann aber doch parat und die Spieler liessen sich die Festlaune bis in die frühen Morgenstunden natürlich auch nicht nehmen. «Ich bin nicht mehr der Jüngste, darum bin ich um halb vier Uhr nach Hause», sagt der Sportchef. Bis 6 oder 7 Uhr seien die Spieler aber sicher noch unterwegs gewesen.

Die Spieler tanzen, die mitgereisten Fans feiern. Video: FCK

Die Sportstadt Kreuzlingen kommt derzeit nicht aus dem Feiern heraus. Geisselhardt sagt:

Daniel Geisselhardt,

Präsident FC Kreuzlingen. Bild: Viviane Vogel

«Nach dem Cupsieg der Wasserballer und dem NLA-Aufstieg der Handballer ist es umso schöner, dass wir auch unseren Teil zur kollektiven Freude beitragen können.»

Und: «Es ist ein schönes Gefühl, nach zehn Jahren wieder zurück in der 1. Liga zu sein», sagt der Vereinspräsident. Die Führungsrolle im kantonalen Fussball innezuhaben gehöre zwar schon zum Selbstverständnis des Vereines, aber es sei bei weitem nicht selbstverständlich.

1. Liga als Herkulesaufgabe

Von einer «Herkulesaufgabe» spricht Kürsat Ortanciogli, wenn er an die kommende Saison denkt. «Aber wir werden die Euphorie mitnehmen und uns in der 1. Liga fussballerisch sicher wohlfühlen.» Das Niveau sei in den letzten Jahren gestiegen und mit dem Aufstieg fielen nun auch einige Kantonalderbys weg, sagt Daniel Geisselhardt. Er rechnet denn auch mit einem tieferen Zuschauerschnitt in der höheren Liga. «Aber wir wollten das und werden die Herausforderung natürlich annehmen.»

Hinzu kommt, dass nun das Hauptspielfeld im Hafenareal saniert wird. Man werde die kommende Vorrunde sicher im Burgerfeld-Stadion spielen müssen. Aber man erhalte dafür eine neue Beleuchtung, bessere Speaker und eine breitere Tribüne. «Wir haben langsam eine richtige gute Infrastruktur», freut sich der Präsident.

Freibier für die Zuschauer

Bevor die Gedanken jedoch ganz an der nächsten Saison haften, soll der Aufstieg am kommenden Samstag beim Meisterschaftsfinale (18 Uhr auf dem Hafenareal gegen Red Star Zürich) gefeiert werden. Ein reines Schaulaufen soll es für den Tabellenführer trotz angekündigtem Freibier für alle Zuschauer nach Spielschluss nicht werden. «Wir wollen schon gewinnen und auch sicher als Meister und nicht als Zweiter aufsteigen», sagt der Sportchef.