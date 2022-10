Kreuzlinger Sportlernacht: Das Sportnetz kürt die Besten

Sportlernacht «Wertschätzung für mein Training»: Schwimmer Flavio Bucca ist Kreuzlinger Sportler des Jahres Im Dreispitz kürte das Sportnetz am Freitagabend nebst Flavio Bucca auch Mannschaften, Sportförderer und Vereinshelden. Christoph Heer 09.10.2022, 16.25 Uhr

Lukas Studer (rechts) spricht mit dem frisch gekürten Sportler des Jahres, Flavio Bucca (Schwimmen). Ebenfalls nominiert waren (v.l.) Michéle Senn (Ballett), Ana Brändli (Gymnastik), Leena Pfister (Leichtathletik) und Noah Schmid (Schwimmen, nicht im Bild). Bild: Christoph Heer

Die mit Spannung erwartete Wahl zum Sportler des Jahres passierte erst ganz am Schluss: Schwimmtalent Flavio Bucca (17) liess seine vier Mitnominierten um Haaresbreite hinter sich und freute sich: «Das ist auch eine Wertschätzung dafür, dass ich wöchentlich rund 25 Stunden trainiere», sagte er in seiner Rede und erntete tosenden Applaus.

«Noch nie», sagte OK-Präsident Andy Schreiber zu Beginn des mehrstündigen Galaabends, sei der Saal im Kreuzlinger Dreispitz bis dato an der Sportlernacht ausverkauft gewesen. «Diesmal sind rund 300 Besucherinnen und Besucher anwesend, was für uns natürlich eine Riesenfreude ist.»

Nebst Stadtpräsident Thomas Niederberger, Nationalrat Christian Lohr, diversen Abgesandten von Vereinen, des Thurgauer Sportamtes und verschiedenen Gemeindebehörden, sind es auch viele Bekannte, Verwandte und Freunde der Nominierten, die sich diesen Freitagabend nicht entgehen lassen.

Ein Glaspokal für gute Leistungen

Musikalisch wurde die Sportlernacht – wie schon an den Austragungen in früheren Jahren – von der Sängerin Nyssina umrahmt. Aber auch die Ballettschule Kreuzlingen und Seilartistin Jeannine Eggenberger wussten mit ihren Auftritten zu gefallen.

Für ihre herausragenden Leistungen sind Sportlerinnen und Sportler aus unterschiedlichen Sportarten ausgezeichnet worden. Angefangen bei der Nachwuchssportlerin des Jahres. Hierbei durfte Leichtathletik-Mehrkämpferin Nica Juchli einen Glaspokal abholen. Nebst dem neuen Thurgauer Rekord hat sie längst auch auf nationaler Ebene auf sich aufmerksam gemacht.

81-Jährige wird zur Vereinsheldin

Später füllte sich die Bühne mit zahlreichen Personen, welche in der neu geschaffenen Kategorie «Vereinshelden» geehrt wurden. Mägi Habrik ist eine davon. So setzt sich die 81-jährige schon seit fünf Jahrzehnten für den Tennisclub Kreuzlingen ein und dies in unterschiedlichsten Funktionen.

Für eine gelebte Inklusion stehen indes die Musikschule Kreuzlingen und der Ekkharthof ein. Der Sportförderer des Jahres heisst Paul Nay. Seine grossen Verdienste in verschiedenen Bereichen des Fussballs haben grosse Wellen geschlagen. «Es macht mir einfach Spass, junge Menschen für Sport zu begeistern. Dazu gehört auch, Vertrauen aufzubauen und Talente zu fördern», sagt der Preisträger.

Als Stargast begrüsste Moderator Lukas Studer das ehemalige Schweizer Ski-Ass Marc Berthod. Zusammen brachten sie das Publikum öfters zum Lachen. Die Damen des Handball Sportclub Kreuzlingen heimsten sich die Auszeichnung Team des Jahres ein. Den Preis nahm Pashke Marku entgegen und beantwortete die Fragen von Lukas Studer.