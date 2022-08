Spatenstich für den Kindertreff Münsterlingen

Spatenstich Die Bauphase beginnt: Der Münsterlinger Kindertreff erhält ein neues zu Hause Auf dem Scherzinger Schulgelände sind die Bagger aufgefahren. Für den Hort, die Spielgruppe und den Mittagstisch wird bis Ende Mai 2023 ein zweigeschossiger Holzbau realisiert. Urs Brüschweiler 30.08.2022, 16.10 Uhr

Gemeinderätin Andrea Epper (links) und Schulpräsidentin Judith Riehmann (rechts) beim Spatenstich mit der Kindertreff-Leitung, Bauleuten und Kindergartenkindern. Bild: Urs Brüschweiler

Eile war bei diesem Projekt von Beginn an geboten. Und trotz einer Verzögerung in der Planung wird der Neubau für den Münsterlinger Kindertreff immer noch als zügig realisiert gelten, wenn er voraussichtlich im nächsten Mai fertig sein wird. Am Dienstagmorgen feierten die Verantwortlichen des Betreibervereins, der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde mit den Bauleuten und einigen Kindergartenkindern den Spatenstich beim Schulhaus in Scherzingen.