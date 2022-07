Sommerserie Tierisch: Taubenzüchter Erwin Bär aus Tägerwilen

Sommerserie Tierisch Wo Täubin und Täuber tanzen: Zu Besuch beim Kleintierzüchter in Tägerwilen Erwin Bär ist seit 35 Jahren passionierter Taubenzüchter. Seine schönen und blitzgescheiten Vögel präsentiert er bei Ausstellungen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 29.07.2022, 16.55 Uhr

Erwin Bär in einer seiner drei Volieren. Bild: Andrea Tina Stalder

Ein paar Pfiffe. Erwin Bär tritt an den Taubenschlag heran. Die Vögel, die oben auf der Stange sitzen, horchen auf. Am Boden der Voliere tanzen eine Täubin und ein Täuber unbeeindruckt weiter – auch als ihr Besitzer die Türe öffnet und eintritt.

Seit 35 Jahren ist der Tägerwiler aktiver Taubenzüchter. Arabische Trommeltauben in schneeweiss, gelbfahl und gelb atlasfarbig sowie Süddeutsche Kohllerchen nennt der 78-jährige zurzeit sein Eigen. Drei Schläge befinden sich im Garten seines Hauses. «Das hier ist ein Notschlag», erzählt er vor dem geschlossenen Holzgehege, das der Schreiner selbst gezimmert hat. Vier der rötlich gefärbten Trommeltauben sind darin auszumachen. Gurrend – ab und zu ist auch ein Flattern zu hören – schauen die Tiere, was vor sich geht.

«Man muss sie immer parweise halten, immer ein Täuber und eine Täubin. Sonst hat man keine Ruhe.»

Eben um Streit unter den Tieren zu vermeiden, hat Erwin Bär für sie eine neue Voliere gebaut.

Arabische Trommeltauben in gelbfahl und die dunkleren Süddeutschen Kohllerchen. Bild: Andrea Stalder

Es hat ihm den Ärmel reingezogen

Früher hatte Erwin Bär Chüngel. Diese wollte er dann nicht mehr. Über einen Bekannten kam er an Tauben. «Und da hatte es mir den Ärmel reingezogen», erzählt er. Zahlreiche Ehrenurkunden und Preise zieren das Innere seines Hauses. Die Fachliteratur füllt mehrere Gestelle. 20 Jahre amtete er als Funktionär beim nationalen Verband. Sechs Jahre war er Präsident, quasi der oberste Taubenzüchter der Schweiz. «Ich bin eigentlich nicht der grosse Züchter, sondern der Macher», sagt er. «Man rutscht da halt so rein, wenn man aktiv ist», meint er bescheiden.

«Eine persönliche Beziehung zu den Tieren sollte man als Züchter nicht aufbauen.»

Erwin Bär steht im Taubenschlag bei den Trommeltauben, die als sehr zutraulich gelten. Mit geübtem Griff bekommt er eines der hübschen und intelligenten Tiere in die Hände. «Meine Frau hatte einmal eine Taube von Hand aufgezogen, die ist ihr dann überall hin nachgeflogen.» Die Mehrheit der Taubenzüchter lasse sie nicht mehr frei fliegen, so auch Erwin Bär. «Sie wären leichte Beute. Greifvögel könnten sie einfach schlagen. Sie sind nicht schnell genug.»

Im Gegensatz zu den Haltern von Flugtauben oder Brieftauben ist des Züchters Ansinnen, mit seinen Vögeln bei Ausstellungen zu punkten. Die Zeichnung des Gefieders, die Form von Körper und Kopf oder die Anzahl Federn am Schwanz und in den Schwingen sind Bewertungskriterien für eine Preisjury. Früher war Bär international unterwegs mit seinen Tauben, heute nur noch im Inland. Meist mit den Kollegen vom Kleintierzüchterverein Tägerwilen. Das Dorf ist ein Taubenhotspot. Fünf Züchter seien in der Gemeinde ansässig. Einst seien es noch mehr gewesen. Doch in der Szene fehle der Nachwuchs, sagt Erwin Bär. Das Hobby sei aufwendig, man brauche viel Platz und in Wohnquartieren seien Kleintiere je länger, je weniger geduldet.

Skizze der fünf Thurgauer Taubenrassen. Bild: Aus Chronik des Thurgauer Taubenzüchtervereins

Fünf Thurgauer Rassen Der Thurgau, Luzern und Bern sind die Taubenhochburgen in der Schweiz. Das liege wohl an der Nähe zur Landwirtschaft, meint Erwin Bär. Es waren die Bauern, die früher Tauben hatten. Das zeigt sich auch an den 26 Schweizer Rassen, die anerkannt seien. Thurgauer Rassen gibt es fünf: Thurgauer Mehlfarbig, Thurgauer Schild, Thurgauer Mönch, Thurgauer Elmer und Thurgauer Weissschwanz. Letztere besass der Tägerwiler Züchter einst, bis sie der Marder holte. Im Thurgau gibt es rund 30 Aktive, die züchten und ausstellen. Sie haben rund 320 Tauben. (ubr)

Beringung und Populationskontrolle

Nun hält Bär ein Küken in den Fingern. Rund zehn Tage ist es alt. «Man sieht noch den gelben Flaum im Gefieder.» Es ist bereits beringt. «Wenn sie zu gross sind, klappt das nicht mehr», sagt der Züchter. Jede Rassetaube ist registriert.

«Wenn mal eine zugeflogen kommt, weiss man, wohin sie gehört.»

Bärs Vögel fliegen auch bei offener Tür nicht davon.

Erwin Bär mit einem Küken, einer weissen Arabischen Trommeltaube. Bild: Andrea Stalder

Tauben vermehren sich wahnsinnig schnell. «Sie brüten das ganze Jahr.» Da müsse man ein Auge draufhaben, sonst laufe das schnell aus dem Ruder. Die Nestboxen verschliessen oder den Tauben Gipseier unterjubeln sind Strategien zur Populationskontrolle. Und das Geschlecht erkenne man erst, wenn die Täuber um die Täubinnen tanzen. Im Herbst «verlese» man den Bestand. Was nicht verkauft oder getauscht werden kann – höchstens 50 Franken werde für eine Rassetaube bezahlt – und überzählig ist, wird gemetzget, erklärt Erwin Bär, ohne mit der Wimper zu zucken. «Einmal im Jahr gehen wir dann in ein Restaurant. Früher gabs Geschnetzeltes, heute mag man eher Taubenpfeffer.»

Unterstützung für das Veterinäramt

Eine Küken einer weissen Arabischen Trommeltaube. Bild: Andrea Stalder

Wer Erwin Bärs Zuchtanlage sieht, versteht kaum, warum Tauben einen schlechten Ruf haben. Die Volieren sind sauber, von einem strengen Geruch ist wider Erwarten nichts festzustellen. Das Imageproblem komme von den Stadttauben, die sich teils unkontrolliert vermehren, alles zukoten und als Krankheitsträger gelten. Für die Haltung von Rassetauben gebe es hingegen vom Tierschutz klare Richtlinien. Bär ist als Experte auch schon verschiedenen Kantonstierärzten fachlich zur Seite gestanden, falls es irgendwo eine Taubenhaltung zu beanstanden gab.

Äusserst gern gesehen sind weisse Tauben hingegen bei Hochzeiten. Auch Erwin Bär hatte früher Brieftauben und bot deren Dienste für Brautpaare an. «Wenn man sie etwa in Weinfelden freiliess, waren sie noch vor mir wieder zu Hause.» Die sagenhafte Orientierungskunst der Tauben vermochte Bär aber irgendwann nicht mehr zu begeistern.

«Die Fahrerei und Warterei wurden mir zu langweilig.»

Heute kümmert er sich um die makellose Schönheit der Tiere.

Die leicht rötlichen Arabischen Trommeltauben im Notschlag. Bild: Andrea Stalder

