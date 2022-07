«Sie sind nicht stur»: Sandra Stadler stellt ihre beiden Esel vor

Sommerserie Tierisch «Sie sind nicht stur, sondern vorsichtig»: Sandra Stadler stellt ihre Esel Pina und Pedro vor und erklärt, warum sie um Pfützen einen Bogen machen Wer in Güttingen zwei Esel vor dem Volg stehen sieht, weiss, dass Sandra Stadler wieder mit Pina und Pedro unterwegs ist. Auch schon hat man sie allein angetroffen, aber nur dann, wenn jemand vergessen hat, den Hag unter Strom zu setzen. Wo sie sich rumtreiben, erfährt Stadler in solchen Situationen von der Polizei. Rahel Haag Jetzt kommentieren 15.07.2022, 04.10 Uhr

Die Güttingerin Sandra Stadler mit Esel Pedro, im Hintergrund steht Eselstute Pina. Bild: Donato Caspari

Sandra Stadler war gerade dabei, den Säntis zu erklimmen, kurz vor dem Gipfel sei sie gewesen, als die Polizei anrief. Es ging um ihre beiden Esel. Sie waren wieder einmal ausgebüxt. Stadler schmunzelt. In einem Maisfeld, nahe ihres Zuhauses in Güttingen, seien sie gewesen. «Zum Glück konnte mein Nachbar die beiden zurückholen.»

Pina und Pedro stehen derweil grasend auf der Weide und wirken, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Doch es sei nicht das erste Mal gewesen, dass die beiden Reissaus genommen hatten. Ein anderes Mal seien sie bis nach Kesswil gekommen. Nun werde ihre Telefonnummer wohl auf einer Liste geführt, vermutet Stadler, und wenn jemand entlaufene Esel melde, rufe jeweils die Polizei an, um bei ihr nachzufragen.

«Auch schon standen Pina und Pedro in einer solchen Situation aber im Stall.»

Das müsse sie fairerweise sagen. «Und», fügt sie hinzu, «es ist jedes Mal menschliches Versagen.» In den meisten Fällen, würden sie oder ihr Mann vergessen, den Hag unter Strom zu setzen. Dann würden die Esel eben die Bänder zu Boden drücken und einfach davonspazieren.

Pedro und Pina wirken beim Grasen, als ob sie kein Wässerchen trüben könnten. Bild: Donato Caspari

Eine Frage des Trainings und Vertrauens

Das sei es denn auch, was sie an Eseln fasziniere, dass sie clever und neugierig seien. Die Sturheit, die man ihnen nachsagt, kann Stadler dagegen nicht bestätigten. «Sie sind nur vorsichtig», sagt die 45-Jährige und nennt ein Beispiel: Pina und Pedro gehen nicht durch Pfützen. Weil das Wasser die Umgebung spiegle, sähen sie nicht, wie tief es sei und trauten der Sache nicht.

«Sie wollen nicht das Risiko eingehen, möglicherweise einzusinken und sich zu verletzen.»

Also suchten sie nach anderen Wegen, würden nach Möglichkeit um die Pfütze herumgehen – oder bei mangelnden Alternativen eben einfach stehenbleiben. Vieles könne man mit ihnen aber auch trainieren, sofern sie einem vertrauten, beispielsweise das Überqueren von Zuggeleisen.

Eselstute Pina lebt bereits seit zehn Jahren bei Sandra Stadler auf dem Versuchsbetrieb Güttingen des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg. Esel Pedro kam vor dreieinhalb Jahren, nach dem Tod von Eselstute Gina. «Man darf Esel nicht einzeln halten.» Eigentlich hätte der junge Wallach nur vorübergehend bleiben sollen, doch dann hätten sich Pina und er so gut verstanden, dass er blieb. Die Eselstute sei damals «tuuch und nöd guet z'wäg» gewesen, doch dank Pedro sei sie wieder richtig aufgeblüht.

Pedro schleicht sich in die Heidelbeeren

Pina ist mit ihren 37 Jahren bereits ein Grosi, denn Esel werden im Schnitt zwischen 30 und 40 Jahre alt. Pedro dagegen ist erst knapp 10 und könne manchmal ein echter Lausbub sein. Anfang Woche habe sie ihn wieder in den Heidelbeeren erwischt, sagt Stadler. Die Sträucher wachsen direkt neben der Eselweide und sind dank der Netze zwar vor Vögeln, nicht aber vor Pedro geschützt. Der hebt – wenn keiner hinschaut – die Netze mit der Schnauze an, geht darunter hindurch und geniesst den süssen Snack. «Wir mussten die Enden der Netze mit Holzbalken beschweren», sagt Stadler.

Pedro hebt mit seiner Schnauze die Netze an, um an die Heidelbeeren zu kommen. Pina lassen diese kalt. Bild: Donato Caspari

Auf frischer Tat ertappt: Pedro geniesst die Heidelbeeren. Bild: Sandra Stadler

Pina auf der anderen Seite lassen die Heidelbeeren kalt. Sie habe dafür Old-Lady-Allüren entwickelt, wie Stadler erzählt. Abends komme sie beispielsweise nicht von der Weide zurück, wenn man sie rufe, sondern lasse ich abholen.

«Ich muss dann hingehen, sie am Halfter nehmen und sie zurückführen.»

Zudem habe sie beim täglichen Auskratzen der Hufe angefangen, ihr ganzes Körpergewicht auf Stadler abzustützen – «und sie ist ziemlich schwer». Mit mangelnder Kraft habe das aber nichts zu tun, ist sich die Besitzerin sicher, denn die zwei- bis dreistündigen Spaziergänge jeden Tag, seien für Pina kein Problem.

Diese Spaziergänge führten sie manchmal in den Volg im Dorf. Die Esel binde sie draussen an, während sie einkaufe. Anschliessend belade sie die Tiere und gebe jedem ein Rüebli. Es sei auch schon vorgekommen, dass sie dann an Ort und Stelle gleich noch ihr Geschäft erledigten.

«Doch bevor ich es wegräumen kann, haben mich bestimmt schon drei Frauen gefragt, ob sie es als Dünger für ihre Rosen haben könnten.»

