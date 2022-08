Selbstunfall Randstein touchiert, gegen Zaun geprallt: 32-jähriger Motorradfahrer in Krummenau tödlich verunfallt Am Sonntagabend hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Selbstunfall eines Motorrades auf der Toggenburgerstrasse erhalten. Ein 32-jähriger Motorradfahrer war gestürzt. Trotz schneller erster Hilfe verstarb er noch am Unfallort. Die Unfallursache ist aktuell unklar. 29.08.2022, 07.56 Uhr

Bild: BRK News

Der 32-jährige im Kanton St.Gallen wohnhafte Schweizer fuhr mit seinem Motorrad als Teil einer Motorradgruppe auf der Toggenburgerstrasse in allgemeine Richtung Wattwil. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Motorrad an den rechten Fahrbahnrand, touchierte den Randstein und der Motorradfahrer stürzte. Der Mann prallte gegen einen Zaun und blieb schwerverletzt liegen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Mitfahrende aus der Motorradgruppe leisteten umgehend Erste Hilfe und boten die Rettungskräfte auf. Die eintreffenden First Responder der Feuerwehr Nesslau übernahmen bis zum Eintreffen der Rega die Reanimation des Verunfallten. Der Rega-Notarzt musste die Reanimation leider abbrechen und der Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.