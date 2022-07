Kraftgegend Seerücken-Untersee will sich bekannter machen

Der Kraftgegend-Tag vom 30. September will nicht nur die Region von Kreuzlingen bis Schlatt in den Fokus stellen, der Tag rückt die Landwirtschaft und deren Produkte in den Mittelpunkt. Der Verein Seerücken-Untersee Kraftgegend gewann Nationalrat Christian Lohr als Patronatsgeber.

Kurt Peter 22.07.2022, 16.40 Uhr