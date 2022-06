Ermatingen: Schweizermeisterschaft im Steinschiefern

Schweizer Meisterschaft Schottland liegt nur einen Steinwurf von Ermatingen entfernt Thomas Keller aus Weinfelden gewinnt an den Ermatingen Open die Schweizer Meisterschaft im Steinschiefern. Mit einem Wurf von 75 Metern hat er sich für die Weltmeisterschaft in Easdale, Schottland qualifiziert. Isabelle Merk 27.06.2022, 12.27 Uhr

Steinschiefern an den Ermatingen Open – ein Wettbewerb für die ganze Familie. Bild: Isabelle Merk

Bei prächtigem Sommerwetter konnte am Sonntag die Schweizer Meisterschaft im Steinschiefern an den Ermatingen Open in der Badi Ermatingen durchgeführt werden. 2014 ging der Wettbewerb erstmals über die Bühne. Zahlreiche Besucher säumten den Uferbereich, um mit den Kontrahenten mitzufiebern. In fünf Kategorien, alle nach heimischen Fischen benannt, zeigten die Teilnehmer einen kurzweiligen Wettbewerb. Während in Schottland die Länge des Wurfes matchentscheidend ist, konnte man in Ermatingen ebenso mit den «Hüpfern» auch «Bounces» genannt punkten.