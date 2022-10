Leserbrief-Knatsch um Ermatinger Schulerweiterungs-Pläne

Schülerzuwachs Ermatinger Schulraumplanung sorgt für heisse Diskussionen: Nach Grössenwahn-Vorwurf distanzieren sich Behörden von «tendenziösem Leserbrief» Der Ermatinger Kantonsrat Peter Dransfeld findet, die Schule denke in ihren Planspielen viel zu gross. Primarschulpräsident Antonio Basile findet, die professionellen Analysen und das Erarbeiten von Szenarien sei der richtige Weg. Am Ende geht es darum, ob ein neues Schulhaus gebaut werden soll. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gelände für das neue Schulzentrum: Zu sehen sind der Fussballplatz, der Musikpavillon und der Kindergarten Sonnenstube. Dahinter befinden sich ein Spielplatz und der Kindergarten Alte Post. Bild: Urs Brüschweiler

Antonio Basile sieht sich im Zugzwang. Der Ermatinger Primarschulpräsident sagt:

«Die steigenden Schülerzahlen sagen klar, es ist nötig zu handeln.»

Mehr und auch zeitgemässer Schulraum muss geschaffen werden. Auch, um die Attraktivität des Standorts Ermatingen zu steigern. Seiner Überzeugung folgend ist Basile aber kein Freund von Improvisationen und Flickwerk, sondern er strebt stets ein Maximum an Professionalität an. Vor zwei Jahren gründete er deshalb eine Begleitgruppe, holte die Sekundarschulgemeinde und externe Experten ins Boot, liess Analysen des pädagogisch-funktionalen und baulichen Zustandes aller Ermatinger Schulgebäude erstellen und Szenarien für die Schulraumentwicklung in den nächsten 15 Jahren erarbeiten. «Ich bin Banker. Ich entscheide nichts, ohne solide Grundlagen in der Hand zu haben.»

Antonio Basile

Primarschulpräsident Ermatingen Bild: Margrith Pfister-Kübler

Nun liegt ein Lösungsszenario auf dem Tisch. In erster Priorität läuft es auf einen Neubau eines Schulzentrums an der Poststrasse hinaus. Auf dem schuleigenen Gelände befinden sich heute ein Fussball- und ein Spielplatz, zwei Kindergärten und der sogenannte Musikpavillon, welchen Dorfvereine nutzen können. An diesem Standort «Alte Post» soll der Zyklus 1, das heisst alle Kindergärten sowie die 1. und 2. Klassen, zusammengefasst und untergebracht werden, was in der Folge die Aufhebung des Kindergarten Kunterbunt im Vinorama und des Schulstandorts in Triboltingen bedeuten würde. In zweiter Priorität folgt eine Erweiterung der heutigen Primarschulanlage an der Fruthwilerstrasse, wo dann alle Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse unterrichtet würden.

Viel zu gross gedacht

Doch Basiles Planungen stossen nicht nur auf Gegenliebe. Schon vor dem öffentlichen Infoabend Ende September, wo die Schulbehörde über die Schulraumentwicklung informierte, waren Unsicherheiten und auch Unbehagen im Dorf zu vernehmen. Der Ermatinger Kantonsrat und Architekt Peter Dransfeld wagte dann mit einem Leserbrief den Frontalangriff. Er schrieb:

Peter Dransfeld

Architekt und Kantonsrat aus Ermatingen (Grüne) Bild: Ralph Ribi

«Gross denken ist manchmal richtig. Die Grenze zum Grössenwahn ist aber zu wahren.»

Dransfeld geht davon aus, dass die Planungen auf ein Vorhaben hinauslaufen, das Investitionen im zweistelligen Millionenbereich erfordere. Eine Grössenordnung, wie sie die Schulen Ermatingen noch nie gesehen hätten. Er fordert bei diesen «Planspielen» mehr Transparenz und einen engeren Austausch mit allen Betroffenen. Das aktuelle Vorgehen sei wenig vertrauensfördernd, weshalb er dem Kreditantrag am 16. November nicht zustimmen werde.

Distanzierung von «tendenziösem Leserbrief»

An dieser Budgetgemeindeversammlung werden die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde – jedoch nur im Rahmen des Gesamtbudgets – über einen Projektierungskredit von 450'000 Franken zu entscheiden haben. Mit diesem Geld sollen die Planungen vorangetrieben werden und danach auch ein Architekturwettbewerb durchgeführt werden, erklärt Antonio Basile. Denn es sei ja noch nichts in Stein gemeisselt. Im Frühling seien etwa noch Workshops mit allen Anspruchsgruppen vorgesehen. Erst später werde entschieden, was genau realisiert werden wird.

«Es wurde noch nie eine Zahl gesagt, was es kosten wird. Dafür ist es noch viel zu früh.»

Basile tut sich deshalb auch schwer mit der jetzigen Kritik. In einer offiziellen Medienmitteilung distanzieren sich die beiden Schulgemeinden von Dransfelds «tendenziösem Leserbrief». Man habe die Analysen und das Lösungskonzept detailliert vorgestellt. «Die Aussagen von Peter Dransfeld erstaunen die Schulbehörden, weil dieser weder am Infoanlass noch an den letzten Gemeindeversammlungen teilgenommen hat.» Die Primarschule platze aus allen Nähten. Man sei verpflichtet, vorausschauend und langfristig einen geordneten Schulunterricht sicherzustellen, heisst es. Es gehe um die Grundlagen eines etappierten Prozesses über 15 Jahre.

Blick aufs Gelände an der Poststrasse. Bild: Urs Brüschweiler

Dransfeld hält auf Nachfrage jedoch an seiner Kritik fest.

«Es rumort im Dorf.»

Die Informationen, welche der Öffentlichkeit bislang zugänglich waren, seien zu wenig auf den Punkt gebracht, um einen solch folgenschweren Entscheid fällen zu können. Er hätte sich zudem eine ausführliche Botschaft für den Projektierungskredit gewünscht. Es sei «unüblich», eine knappe halbe Million Franken einfach im Budget abzuhandeln. Und letztendlich findet Dransfeld immer noch: «Es ist zu gross angerichtet.» Dass bestehende Bauten abgerissen werden sollen, sei nicht nachvollziehbar.

Ängste werden ernst genommen

Antonio Basile bleibt trotz der Kritik optimistisch und möchte an den geplanten Abläufen festhalten. Er nehme die Ängste in der Bevölkerung, die er selber sehr wohl auch wahrnehme, ernst, findet sie aber unbegründet. Man wolle für die Schule und für alle Standorte immer die bestmögliche Lösung finden. Ob es tatsächlich zu Abrissen kommen werde, sei noch völlig offen. Jedoch lässt er auch Selbstkritik durchblicken:

«Wir hatten unterschätzt, dass einige Anspruchsgruppen bereits früher einen Dialog mit der Behörde gewünscht hätten. Insofern war die Kommunikation zu Beginn sicher noch verbesserungsfähig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen