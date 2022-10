Jahrmarkt Kreuzlingen - Ich fresse mich durch alle Stände

Schlaraffenland «Ich fresse mich durch alle Stände»: Ein kulinarischer Rundgang am Kreuzlinger Jahrmarkt Eigentlich wollte der TZ-Journalist alle Fahrgeschäfte testen. Das klappte nicht. Also machte er sich auf und versuchte, möglichst viele Leckereien zu probieren. Urs Brüschweiler 31.10.2022, 16.51 Uhr

TZ-Redaktor Urs Brüschweiler geniesst einen Teller Schupfnudeln von der Pfadi Seemöve. Bild: Marius Eckert

«Hoi du. Auch hier? Schreibst Du ein Brichtli?» – Normalerweise mag ich es ja gar nicht so gern, wenn ich auf diese Weise begrüsst werde. Aber Freunde und Bekannte gehen halt davon aus, dass der Journalist in beruflicher Mission unterwegs ist, wenn sie ihn an einem Event antreffen. «Ja, heute schreibe ich tatsächlich etwas über den Jahrmarkt», gebe ich den Fragenden zur Antwort.

Einige nehmen dann den Gesprächsfaden auf und unterbreiten mir Vorschläge zum Textinhalt: «Endlich wieder gute Stimmung am Jahrmarkt nach zwei Jahren Chilbi auf Sparflamme.» Tipptopp, sage ich, darauf könnte man aufbauen. Das füllt aber leider noch keinen ganzen Zeitungsartikel.

Die erste Idee geht baden

Morgens um 10 Uhr stehe ich bereits auf dem Bärenplatz. Im Kopf habe ich die Idee für einen Erlebnisbericht: Ich bin wild entschlossen, alle Fahrgeschäfte im Selbstversuch zu testen. Doch erstens öffnen die erst um 11 Uhr und zweitens gibt es genau ein einziges, das für adrenalinsuchende Erwachsene konzipiert ist. Und mit dem Riesenrad habe ich schon an der Wega einige Runden gedreht.

Endlich wieder Jahrmarkt in Kreuzlingen. Bild: Marius Eckert

Ein neuer Plan muss her. «Ich fresse mich durch alle Stände», schiesst es mir durch den Kopf. Das geht letztlich wohl ebenfalls auf den Magen. Mangels besserer Idee mache ich mich auf den Weg entlang der Fressmeile.

Als Erstes werde ich am Stand der Kreuzlinger Partnerstadt Wolfach angehalten. «Striebele», das sind leckere Teignester, oder Schwarzwälder Bauernbratwürste werden hier kredenzt. Leider noch nicht um diese Uhrzeit. So erhalte ich einen Zibärtlebrand. Der ist klar wie Wasser. «Eine Wildpflaume», klärt mich Barbara Hummel vom Verein Städtepartnerschaft auf, «die brennen aus allem Schnapps». Erstaunlich angenehm im Abgang, stelle ich fest. Fortan fühle ich mich leicht komisch-wohlig.

Es mundet vorzüglich

Jetzt muss aber feste Nahrung her. Am Stand der Ermatinger Fischerei Fahrni lacht mich ein Fischmousse-Brötli an. Irene Fahrni erklärt, dass es aus Lachs und Forelle besteht, die sie im eigenen Holzofen räuchern. Es mundet vorzüglich.

Der junge Verkäufer vom Bündner Spezialitäten-Anbieter Alphüsli bietet mir ungefragt auf der Messerspitze Trockenfleisch-Häppchen zum Probieren an. Er redet so schnell, dass ich den Überblick verliere, was genau ich der Reihe nach in meinen Mund schiebe. Offenbar habe ich geräuchertes Schweinefilet, Reh aus Bonaduz und Hirschmostbröckli erhalten. Zweifellos ist eines besser als das andere.

Genug Apéro, nun folgt das Mittagessen. Die Entscheidung fällt schwer, das Angebot ist riesig. Zur Auswahl steht zum Beispiel ein Chili con Carne im Brotlaib am Stand des Round Table 19, der Service-Club sammelt Spenden für die «Pfadi trotz allem».

Am Ende ist der Bauch voll

Immer eine gute Wahl ist zweifellos auch das Thai Curry von Mem Niederberger, der Frau des Stadtpräsidenten. Allerdings ist die Schlange hier schon ziemlich lang. Ich bestelle den Klassiker am Jahrmarkt – zumindest in meinem Bekanntenkreis – die Schupfnudlen mit Sauerkraut und Speck von der Mädchenpfadi Seemöve. Die sind richtig währschaft und einfach super fein.

Chilbi auf dem Bärenplatz. Bild: Marius Eckert

Mit der Vertilgung des ganzen Tellers ist klar, die Essensreportage findet an dieser Stelle ein abruptes Ende. Der Bauch ist voll. Über das Dessert- und Süssigkeiten-Angebot am Kreuzlinger Jahrmarkt lesen Sie in einem Jahr an dieser Stelle.