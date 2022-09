Schicksal «Fühle mich ein bisschen wie im Krieg»: Am Tag vor der Zwangsräumung herrscht in der Wohnung des Romanshorner Mieters pures Chaos Am Mittwoch war es so weit und Herr B. musste aus seiner Wohnung ausziehen. Am letzten Tag, der ihm für den Umzug zur Verfügung steht, ging es in seiner Wohnung allerdings drunter und drüber. Der 69-Jährige erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie es für ihn weitergeht.

Am Umzugstag ist in der Wohnung von Herr B. in Romanshorn nichts so, wie es sein sollte. Bild: Luca Linder

Nachdem sich Herr B. wegen eines lang anhaltenden Konflikts mit seinem Vermieter ordentlich verkracht hat, musste er am Mittwochabend aus seiner Wohnung in Romanshorn ausziehen (unsere Zeitung berichtete). Am besagten Tag sollte in der Wohnung von Herrn B. deshalb eigentlich alles parat für den Umzug sein. Doch die Realität sieht anders aus: Volle und leere Kisten stapeln sich in der dreieinhalb Zimmer Wohnung. Viele Habseligkeiten sind noch gar nicht richtig eingepackt, es herrscht das pure Chaos.

Eine Umzugsfirma, die über das Sozialamt finanziert wird, hilft B. beim Umzug. Doch nicht nur die Wohnung ist chaotisch, auch Herr B. scheint seine Nerven langsam zu verlieren: «Heute Abend muss alles aus meiner Wohnung raus, sonst kommt morgen die Polizei und wird meine Wohnung zwangsräumen.» Die Polizei sagt auf Anfrage, sie könne im vorliegenden Fall keine Auskunft geben.

Der Vermieter soll seine finanzielle Situation ausgenützt haben

Auch das Zügelteam von Herrn B. kommt an diesem Nachmittag an seine Grenzen. Denn die Wohnung ist nicht so umzugsbereit, wie sie es eigentlich sein sollte. Über den Umzug sagt Herr B.:

«Es ist unrealistisch, dass heute alles aus meiner Wohnung gezügelt wird. Ich fühle mich ein bisschen wie im Krieg, plötzlich steht man vor dem Nichts.»

Zudem sollte die Wohnung bis am Donnerstag komplett gereinigt werden. Doch inmitten des Chaos scheint dieses Problem das geringste zu sein. Herr B. kann nicht verstehen, wieso sein Vermieter ihn derart respektlos behandelt. Er habe nichts gemacht und sich stets korrekt verhalten.

Aber auf Seiten des Vermieters sieht es anders aus. Denn dieser wirft ihm unter anderem vor, dass er seine Wohnung demoliert habe. Was Herr B. wiederum tunlichst dementiert.

«Der Vermieter wusste von Anfang an, dass ich in bescheidenen Verhältnissen lebe und das hat er zu seinem Vorteil ausgenutzt.»

Keine neue Wohnung wegen fehlender Referenzen

Damit Herr B. nicht auf der Strasse landet, gewährt ihm das Sozialamt als Überbrückung eine Notwohnung in Romanshorn. Doch mit dieser Wohnung scheint Herr B. nicht zufrieden zu sein. Sein grösstes Problem bei der Wohnungssuche ist, dass er wegen fehlender Referenzen einfach keine neue Wohnung findet. Es ist Herrn B. anzusehen, dass ihn dieser Umzug sichtlich mitnimmt und überfordert.

«Wenn meine Wohnung wirklich zwangsgeräumt wird, ist das für mich das Ende. Dann mag ich nicht mehr.»

Alles was er sich wünsche, sei, endlich eine neue Wohnung zu finden, wo er einfach er selbst sein könne und seine Ruhe habe.