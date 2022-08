Viele Schweizer zieht es am 1. August nach Konstanz zum Einkaufen

Shoppen, essen, stempeln und am Abend doch noch feiern: Viele Schweizer zieht es am 1. August nach Konstanz

Am Nationalfeiertag sind in der Schweiz alle Geschäfte geschlossen. Was also mit einem freien Tag anfangen? «Ab nach Konstanz», haben sich wohl viele Einkaufstouristen aus der Schweiz gedacht und kosteten das Angebot der Stadt ennet der Grenze aus, wie ein Augenschein im Einkaufszentrum Lago zeigt.