Mit Rüebli jonglieren: In Tägerwilen gastiert ein Zirkuslager

Reportage Rüebli fliegen durch die Luft: In Tägerwilen hat ein Zirkuslager Halt gemacht In der Gruppenunterkunft Castello in Tägerwilen gastiert seit Sonntagnachmittag der Zirkus Sonjolino mit einem Jugendlager. Hier trainieren die Teilnehmenden akrobatische Kunststücke und jonglieren mit Früchten oder Gemüse. Wir waren einen Tag lang zu Besuch. Judith Schuck Jetzt kommentieren 11.08.2022, 11.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hoch oben über Tägerwilen, bei der Gruppenunterkunft Castello, üben Kinder und Jugendliche im Zirkus Sonjolino Kunststücke. Bild: Reto Martin

Es ist ganz ruhig, hoch oben über Tägerwilen. Ein Lüftchen sorgt dafür, dass die Sonne nicht allzu heiss auf das Zirkuslager brennt. Die Wagen und Zelte sind alle noch ordentlich verschlossen, der Platz ist aufgeräumt. Kurz nach 15 Uhr kommen die ersten Kinder den Weg vom Dorf hochgewandert, wo sie in der Turnhalle der Volksschule trainierten.

Vorbei am Bauernhof, zurück im Lager in der Gruppenunterkunft Castello, beleben sie das Gelände sogleich. Valentin Seidlitz, Leiter und Präsident des Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino, öffnet die Plane am Küchenzelt. Ein paar Kinder stellen Sonnenschirm, Tisch und Bänke auf für eine kleine Rast im Schatten. «Ihr könnt jetzt duschen gehen», ruft Seidlitz in die Runde. «Ist jetzt Handyzeit?», möchte ein Bub vom Lagerleiter wissen. Ja, wer möchte, könne sich sein Handy holen. Es ist erst der zweite Lagertag, die Abläufe sind noch nicht komplett verinnerlicht.

Nach dem Training haben die Kinder und Jugendlichen frei. Bild: Reto Martin

Seit drei Jahren kommt «Sonjolino» ins «Castello»

Mit Valentin Seidlitz gibt es insgesamt acht Leiterinnen und Leiter, die die 23 Kinder zwischen 9 und 14 Jahren eine Woche lang begleiten. Darunter Timea Rickenbacher. Sie findet die Zahl optimal, denn so wäre das Leitungsteam nicht überfordert.

Timea lernte Valentin im Kinder- und Jugendzirkus Pitypalatty in Solothurn kennen, wo beide als Artisten auftraten. 2015 kam Valentin Seidlitz mit seiner Familie nach Appenzell Ausserrhoden und begründete dort den Zirkus Sonjolino mit. Der Kinder- und Jugendzirkus bietet nebst regelmässigen Gruppen auch Ferienkurse und seit 2019 das Lager im «Castello» an. Seidlitz schwärmt:

«Das Lager hier ist jedes Mal wieder ein Highlight für uns alle.»

Valentin Seidlitz, Leiter und Präsident des Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino. Bild: Reto Martin

In diesem Jahr seien nur vier Neue dabei, der Rest der Teilnehmenden war bereits ein- oder gar zweimal zu Gast in dieser kleinen Zirkuswelt. Dass die Kinder vor allem aus dem St.Galler Raum und dem Appenzell stammen, hinge damit zusammen, dass der Zirkus Sonjolino dort die Zirkusinteressierten anziehe. Seidlitz sagt:

«Wir werben schon hier in der Region und machen Aushänge in den Schulen, aber bisher sind nicht so viele ‹Locals› dabei.»

Teilnehmen könne im Grunde jeder. Von Montag- bis Freitagmorgen werden verschiedene Disziplinen in der Turnhalle geübt: Tuch- und Trapez, Einrad, Balance, Clown, Zauberei, Akrobatik, Diavolo. Am Montag gibt es eine Art Postenlauf, um ein bisschen herumprobieren zu können, danach kommt die Einteilung. Am Freitagabend zeigt der Zirkusnachwuchs bei einer Show für seine Eltern, was er gelernt hat.

Das Jonglieren üben die Teilnehmenden mit Gemüse. Bild: Reto Martin

Das Jonglieren üben sie mit Früchten und Gemüse

«Oooh, das ist aber saustabil!» Malin Lichtensteiger balanciert aufrecht stehend auf den Schultern von Valentin Seidlitz und streckt dabei ein Bein in die Höhe. Über den Namen dieser Figur sind sich die Übenden auf der Castello-Wiese nicht einig. Zweimenschhoch in elegant? Oder heisst das Stehwaage? Hauptsache, es sieht gut aus und «verhebt».

Malin Lichtensteiger war bereits im Vorjahr im Lager. Sie schätze das Miteinander, neue Sachen kennen zu lernen und das Zirkusfeeling.

«Ich mache sonst auch viel Sport. Geräteturnen. Meine Disziplinen im ‹Sonjolino› sind Akrobatik und Vertikaltuch.»

Dimitri Kohler weiss schon jetzt, dass er im nächsten Jahr wiederkommen möchte. Er macht Akrobatik und fährt Einrad. Manche jonglieren noch ein wenig mit Gemüse und Obst, andere spielen Pingpong oder ziehen sich in ihren Wagen zurück. Nach dem Abendessen gibt es noch ein gemeinsames Programm. Am nächsten Morgen heisst es wieder um 7.45 Uhr aufstehen, Frühstück und ab in die Turnhalle.

Nach dem Training spielen einige Kinder und Jugendliche Pingpong. Bild: Reto Martin

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen