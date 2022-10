Kreuzlingen: Grosser Zulauf beim Mädchenfussball

Reportage Girls-Boom beim FC Kreuzlingen: Die Mädchen übernehmen den Ball – nun sollen ihre Mütter ihnen als Trainerinnen folge Seit dem Sommer stürmen die Mädchen auf den Fussballplatz im Hafenareal. Nun benötigt der Verein dringend Trainerinnen. Judith Schuck Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.10 Uhr

Fussballtraining erfreut sich bei den Kreuzlinger Mädchen steigender Beliebtheit. Bild: Donato Caspari

«Auf geht’s, go go go go go!» Trainer Süleyman Altintas feuert eines seiner Mädchen an, das gerade aufs Tor der Gegnerinnenmannschaft zustürmt. Als zwei Spielerinnen sich duellieren, ruft er: «Reingehen, reingehen!» Die Gegnerin wird schon mal leicht mit der Schulter weggestossen, allerdings fast sanft, und das Lächeln auf beiden Gesichtern zeigt: Hier geht’s um den Spass am Spiel.

Daniel Geisselhardt

Präsident FC Kreuzlingen Bild: Donato Caspari

Seit Juni 2022 gibt es beim FC Kreuzlingen eine Mädchenmannschaft. Das Training startete mit drei Teilnehmerinnen, innerhalb von zwei Wochen waren es schon 25, die regelmässig auf den Platz an der Bodensee-Arena zum gemeinsamen Üben kamen. Sie hätten unter sich vom Training erzählt und Freundinnen mitgebracht, drum der rasante Anstieg der Mannschaftsgrösse. «Drei, vier von ihnen haben bereits in Konstanz gespielt, sie sind richtig gut», sagt FCK-Präsident Daniel Geisselhardt, der vom Spielfeldrand zuschaut.

Der Verein möchte mehr Frauen in den Sport holen. In der Kreuzlinger Fussballgeschichte ist es nicht ganz neu, dass die Frauen zum Tschutten antreten: 1971 galt Rot-Weiss Emmishofen als erste Frauenmannschaft im Thurgau.

Talente für kantonale Auswahl entdeckt

Nicht nur der Präsident ist am Donnerstagabend zu Besuch auf dem Platz, auch René Moser. Er ist von der Auswahl fürs Team Thurgau und sucht nach Talenten. Er ist zuständig für die Ostschweiz und beobachtet aktuell einen kleinen Boom im Frauenfussball. Das hinge mit der letzten Frauen-Europameisterschaft in England zusammen.

«Die Vermarktung im Frauenfussball ist besser geworden, die Profis bekommen inzwischen mehr Geld. Aber es ist immer noch wesentlich weniger als bei den Männern.»

Für einen WM-Titel bekommen die männlichen Teams 38 Millionen Dollar, während die Frauen mit lediglich 4 Millionen Dollar vorliebnehmen müssen. Bei den Jahressalären von Nationalspielerinnen ist der Lohn von Frauen gegenüber Männern bis um den Faktor hundert tiefer. Manch eine Nati-Spielerin verdient gerade mal 6000 Franken im Jahr.

Zweikampf ihm Trainingsspiel. Bild: Donato Caspari

Dennoch habe sich verglichen mit vor zehn Jahren bei den Frauen einiges verbessert, sagt Moser. «Im Thurgau gibt es jetzt einen separaten Stützpunkt, um Mädchen in einer reinen Mädchenmannschaft zu fördern», so Moser. «Die Fussballerinnen, die an diesem Stützpunkt ausgebildet werden, sollen dann den Sprung nach St.Gallen schaffen.» Vom Niveau her könnten die Mädchen bis zu den C-Junioren gut mit den Buben mithalten, also bis etwa 13 Jahre. «Wenn die Pubertät losgeht, trennt sich die Spreu vom Weizen», so ist die Beobachtung des Talent-Coaches.

Über den Bruder auf den Ball gekommen

Die neue Mädchenmannschaft des FCK besteht aus Zwölf- bis Vierzehnjährigen. Die Frage, ob es bestimmte Voraussetzungen fürs Mitmachen brauche, verneint Präsident Geisselhardt:

«Von null anzufangen, ist kein Problem. Was zählt, ist die Freude am Fussball.»

Den Rest könne man lernen. Drei, vier Talente hat aber sowohl er als auch René Moser bereits im Visier. Ihnen allen gemein ist, dass der grosse Bruder bereits Fussball spielt. «So bin ich auf eines der Mädchen aufmerksam geworden», erklärt Trainer Altintas. Sie habe auf ihren Bruder gewartet, der beim Training war. Währenddessen jonglierte seine Schwester mit einem Ball.

Trainer Süleyman Altintas erklärt das Dribbling. Bild: Donato Caspari

«Willst du nicht auch spielen?», habe er sie dann gefragt. «Doch, aber die Mama lässt mich nicht», sei ihre Antwort gewesen. Bei den Müttern sei häufig noch Überzeugungsarbeit nötig. Gerade auch, weil sie als Trainerinnen sehr gefragt wären. Süleyman Altintas sagt selbst:

«Es gibt in dieser Altersgruppe grosse Unterschiede beim Training von Buben und Mädchen. Eine weibliche Trainerin kann auch mal mit in die Kabine und über Themen sprechen, die sie einem Mann nicht so gern anvertrauen.»

Die Mütter wären gefragt

Nachdem in so kurzer Zeit so viele Mädchen zum FCK gestossen sind, sucht der Verein dringend Trainerinnen. «Die Ausbildung funktioniert Learning by Doing», erklärt Daniel Geisselhardt. Sie dauere eine bis zwei Wochen und die Kosten trage der Verein. Auch müssten dafür nicht extra Ferien genommen werden. Hier wolle der FCK speziell auf die Mütter zugehen und Hemmschwellen abbauen.

Süleyman Altintas trainiert die Mädchen gerne, sein Tochter rennt ebenfalls mit übers Feld. Als Trainer hat er das C-Diplom gemacht. «Wichtig ist am Anfang immer das Aufwärmen, damit die Muskeln und Gelenke warm werden. Dann üben wir ein bisschen Pässli schiessen. So bauen wir erst mal ein Fundament auf.» Später üben die Mädchen noch Dribbeln, bevor sie sich dann in zwei Teams aufteilen und gegeneinander antreten. Altintas versucht das Training abwechslungsreich zu gestalten, sodass selbst die Konditionseinheiten nicht zu langweilig werden. 95 Prozent der Mädchen, die seit Juni zum Probetraining kamen, seien nun geblieben. Nach den Herbstferien wird statt wie bisher zweimal, dreimal die Woche trainiert.

Was die Frauenmannschaften betrifft, strebt der Verein Kooperationen mit anderen Fussballklubs an. Daniel Geisselhardt betont:

«Bei den Mädchen müssen wir zusammenarbeiten.»

Schuss aufs Tor unter den Augen des Trainers und des Vereinspräsidenten. Bild: Donato Caspari

