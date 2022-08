Walter Plüer Ermatingen hat die grössten Sonnenblumen

Rekordverdächtig Der Ermatinger Walter Plüer ist sich sicher: «Meine Sonnenblumen sind die grössten und schönsten» Der Ermatinger Biolandwirt und Weltenbürger zeigt mit stolz die Gewächse in seinem Garten, die schon fast 4,50 Meter Höhe erreicht haben. Margrith Pfister-Kübler 19.08.2022, 17.13 Uhr

Walter Plüer zwischen seinen Sonnenblumen. Die Höchste misst 4,40 Meter. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Sonnenblumen im Garten des Hauses an der Schiffländestrasse 12 in Ermatingen laden zum Staunen ein. Aber man muss schon in die Höhe schauen, um die Pracht wirklich zu erfassen.

«Die Längste misst jetzt eine stolze Höhe von 4,40 Metern.»

Das sagt Walter Plüer am Mittwoch, während er himmelwärts schaut und davon überzeugt ist, dass er derzeit die schönsten und grössten Sonnenblumen im Thurgau hat.

Bleibt das Wetter sonnenblumenfreundlich, das heisst, wenn kein Gewitter alles umfegt, dann werden von den rund 140 Sonnenblumen im grossen Garten wohl noch einzelne über 4,50 Meter hinauswachsen. Der 77-Jährige lacht verschmitzt, wohl ahnend, dass nicht viele Leute wissen, dass er nach seiner Landwirt-Ausbildung im Arenenberg und Zusatzausbildung am Schweizerischen Tropeninstitut in Basel weltweit sich Wissen und Erfahrung angeeignet hat. Plüers Leben wäre ein Roman wert, das seiner Frau auch. Jetzt sind sie stolz, wenn im Hausgarten Besonderes gedeiht. Wie jetzt die Sonnenblumen.

Iris Plüer stammt aus Peru und hat über Jahrzehnte

auf den Märkten Biogemüse verkauft. Hier mit ihrem Mann Walter Plüer. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die grossen und schweren Blütenköpfe stehen auf besonders kräftigen Stängeln. Von Walter Plüer mit Ringen aus Draht mit anderen Sonnenblumen verbunden, damit sie sich gegenseitig Halt geben. Nährstoffe holt sich Plüer bei der ARA Berlingen und kauft zusätzlich Biodünger. «Jeden zweiten Tag tränken, das ist auch wichtig», betont er und blendet in sein abenteuerliches Leben: «Meine Frau Iris stammt ursprünglich aus Peru. Im Jahr 1971 haben wir uns in Australien kennen gelernt.» Walter Plüer spricht vier Sprachen. «Mehr oder weniger gut», lacht er. Die «Haussprache» bei Plüers ist Englisch. Plüer lebte drei Jahre in Australien, fünf Jahre in Papua Neu Guinea und zwei Jahre im Amazonasgebiet in Pucallpa, Peru. Iris Plüer, früher Lehrerin, ist vielen Leuten von den Gemüsemärkten in Frauenfeld, Kreuzlingen, Steckborn, bis Winterthur bekannt. «32 Jahre sind wir auf die Märkte gefahren», erzählt Plüer.