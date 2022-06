Regionalfussball Trotz 3:5 knallen die Korken: Der FC Kreuzlingen feiert den 1.-Liga-Aufstieg vor seinem Heimpublikum Der FC Kreuzlingen verabschiedet sich mit einer Heimniederlage aus der 2. Liga interregional. Die neue Saison in der 1. Liga muss der Aufsteiger im Exil im Burgerfeld in Angriff nehmen. Matthias Hafen 12.06.2022, 17.40 Uhr

Die Mannschaft des FC Kreuzlingen feiert ihren Aufstieg in die 1. Liga feuchtfröhlich. Bild: Mario Gaccioli

Die Aufstiegsfeier des FC Kreuzlingen begann unmittelbar nach dem Schlusspfiff, als über die Platzlautsprecher «Die Fischerin vom Bodensee» eingespielt wurde – gefolgt vom Rocksong «We Are the Champions». Jetzt wurde im Klubhaus Freibier ausgeschenkt, mit dem die 360 Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Promotion des FCK in die 1. Liga anstossen konnten. Auf dem Rasen versprühten die jubelnden Spieler den Inhalt zahlreicher Freixenet-Flaschen oder leerten sich gegenseitig Bier über das Haupt.

Die 3:5-Niederlage gegen Red Star tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Heimspiel vom Samstagabend hatte Leader Kreuzlingen nichts mehr zu verlieren, aber auch nichts mehr zu gewinnen. Den Aufstieg hatte sich die Mannschaft von Trainer Kürsat Ortancioglu schon eine Woche zuvor in Widnau gesichert. Und Red Star war als Tabellenvierter bereits aus dem Aufstiegsrennen. Die Gäste aus Zürich zeigten bei der Derniere auf dem Hafenareal trotzdem mehr Biss, drehten einen 2:3-Pausenrückstand in einen verdienten 5:3-Sieg.

Kreuzlingens zweiter Goalie Philipp Müller schnappt sich den Ball nach einer Flanke der Zürcher. In der Mitte: FCK-Captain Kevin Schröder. Bild: Mario Gaccioli

Vor dem Cupspiel noch schnell in die Ferien

Zwar stellte Kreuzlingen, das auf zahlreichen Positionen mit der zweiten Garde bestückt war, bei seinen drei Toren sein Potenzial unter Beweis. Doch um den Sieg ging es den Grünweissen an diesem Tag nicht mehr. Vielmehr hatten sie den Kopf bereits beim Feiern oder bei der Aufstiegsreise, die die Mannschaft von Sonntag bis Dienstag nach Mallorca führt. Nicht mit dabei ist Trainer und Sportchef Ortancioglu. Er nutzt die Woche zwischen dem Meisterschaftsende und dem Cupspiel in Schöftland am nächsten Samstag für kurze Familienferien in der Türkei.

Trainer und Sportchef Kürsat Ortancioglu führte den FC Kreuzlingen in die 1. Liga. Bild: Mario Gaccioli

Denn Sommerferien liegen für Kreuzlingens Sportchef in diesem Jahr nicht drin. Schon Anfang August beginnt die 1.-Liga-Saison. Und noch muss der FCK ein Kader zusammenstellen, das eine Liga höher konkurrenzfähig ist. Dazu kommen organisatorische Herausforderungen. Ausgerechnet jetzt steht dem Klub ein rund halbjähriges Exil im Leichtathletikstadion Burgerfeld bevor, weil auf dem Hafenareal umgebaut wird. Unter anderem wird die Tribüne vergrössert und die Beleuchtung verbessert.

Amriswil gewinnt Derby gegen Calcio Kreuzlingen

Für die anderen Thurgauer Klubs in der 2.-Liga-interregional-Gruppe 6 ging es am letzten Spieltag um nicht mehr viel. Der FC Frauenfeld verlor daheim gegen die SV Schaffhausen 1:3, womit Kreuzlingen letztlich nur dank der geringeren Strafpunkte gegenüber den Schaffhausern aufsteigt. Und im Derby zwischen Amriswil und dem Absteiger Calcio Kreuzlingen gingen die Oberthurgauer mit 4:2 als Sieger hervor.

Nach dem Spiel wurde im Klubhaus des FC Kreuzlingen Freibier ausgeschenkt. Bild: Mario Gaccioli