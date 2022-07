Kreuzlingen hat einen Badelifts für Beeinträchtigte erfunden

Prototyp Damit auch Rollstuhlfahrer den Bodensee geniessen können: Kreuzlingen hat einen einzigartigen Badelift erfunden Die Stadt wollte den barrierefreien Seezugang am neuen Steg im Freibad Hörnli auch für Menschen mit Beeinträchtigung gewährleisten. Unter Einbezug und mit Beratung einer Expertin ist ein Prototyp entstanden. Inka Grabowsky 13.07.2022, 17.10 Uhr

Bild: Ralph Ribi

«Auch mit Beeinträchtigungen kann man schwimmen bis ins hohe Alter.»

Das sagt Brigitte Späth. «Und wer keine Angst vor dem Wasser hat, der geniesst es.» Die promovierte Politikwissenschafterin sitzt selbst nach einem Unfall seit über 20 Jahren im Rollstuhl. Auf Bewegung im Wasser aber wollte sie nie verzichten. Deshalb engagiert sie sich in ihrer Funktion als Vizepräsidentin von Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen für den barrierefreien Zugang in Schwimmhallen.

Ab 2023 müssen neue oder umfassend sanierte öffentliche Bauten barrierefrei sein. Das gibt das Behindertengleichstellungsgesetz vor. «Beim Projekt Egelseebad helfe ich bereits in der Baukommission», erklärt sie. «Als sich die Stadt beim neuen Steg im Hörnli an die Fachstelle für hindernisfreies Bauen wandte, lag es nahe, dass ich mir auch hier anschaue, wie beeinträchtigte Menschen ins Wasser gelangen können.»

Verschiedene Varianten geprüft

Herkömmliche Poollifte funktionieren am Bodensee nicht. Sein Wasserstand ändert sich im Laufe des Jahres um bis zu drei Meter.

«Dazu kommt noch hoher Wellenschlag bei Ostwind oder durch den Schwell der Boote. Die erste Idee, eine schräge Rampe mit einem Schwimmsteg am Ende zu bauen, mussten wir wegen Sicherheitsbedenken verwerfen.»

Auch ein Plattformlift kam nicht in Frage. Weder ein Rollstuhl noch die Liftelektronik sollten Wasser ausgesetzt sein. Die nächste Option war eine Hebebühne. «Das erschien uns zunächst attraktiv, aber die Bühne hätte von einem Gitterkäfig umgeben werden müssen, um Schwimmer im Gefahrenbereich zu schützen. Aber wie rettet man jemanden, wenn er bei der Reise drei Meter abwärts in Panik gerät oder die Hebebühne stecken bleibt?», so Brigitte Späth. Diese Lösung wurde also auch gestrichen.

Der Sitz muss für den See geeignet sein

«Wir stiessen schliesslich auf eine Treppenlift-Lösung der Firma Högg in Lichtensteig im Toggenburg. Hier sind Sitzlifte an einer Deckenschiene installiert.» Als Lastenlift in Weinbergen ist diese Lösung sogar wetterfest, nur der Sitz selbst war nicht für den See geeignet. Ruedi Wolfender, der Abteilungsleiter beim städtischen Departement Gesellschaft und Liegenschaften, fand schliesslich bei einem Händler in Schaffhausen einen passenden Stuhl. Im Endeffekt errichtete das Kreuzlinger Metallbauunternehmen Neuweiler AG die Dachkonstruktion mit Tragschiene, an der das zusätzlich verzinkte Liftsystem von Högg mit dem Sitz aus Schaffhausen installiert wurde. Die Konfiguration aus den drei Komponenten ist bisher einzigartig. Brigitte Späth lobt Ruedi Wolfender:

«Erfreulicherweise hat er sich tief in die Materie eingearbeitet und durch keinen Einwand entmutigen lassen.»

«Die Konstrukteure zögerten zunächst wegen der Produkthaftpflicht», schildert dieser, «aber da haben wir nicht lockergelassen.»

Brigitte Späth auf der am Bodensee einzigartigen Konstruktion. Bild: Ralph Ribi

Die Plattform am Stegende ist gross genug, um den Rollstuhl abzustellen und das Rangieren zu erlauben. Der Sitz kann von mehreren Seiten angefahren werden. Nicht jeder beeinträchtigte Mensch wechselt auf die gleiche Weise und von der gleichen Seite vom Rollstuhl auf einen Liftsessel. Wichtig ist auch, dass die Sitzfläche beim Umsetzen nicht wackelt. «Wenn sie jemand stabilisieren muss, ist man doch auf Hilfe angewiesen», sagt die Fachfrau. Der Lift läuft auf der Innenseite der Treppe, sodass ein Gefühl von Unsicherheit erst gar nicht aufkommt.

Es gibt noch etwas zu verbessern

Perfekt ist das System noch nicht. Brigitte Späth sagt:

«Es ist eben ein Prototyp.»

Die Fernsteuerung muss derzeit vom Ufer aus von einer Begleitperson bedient werden. Sie braucht noch eine wasserdichte Hülle, damit sie der Schwimmer mitnehmen kann, und sie sollte mit einem Alarmknopf ausgestattet werden. Bei Niedrigwasser zeigte sich im Praxistest noch ein zweites Problem:

«Damit man die Sitzfläche auf dem Rückweg anschwimmen kann, muss sie rund 30 Zentimeter tief im Wasser sein. Die Sitzfläche muss also manchmal noch tiefer herunter als bisher.»

Ruedi Wolfender regte an, dafür eine zusätzliche vertikale Absenkung mit einem zweiten Motor einzubauen: «Diese Lösung ist bereits in Arbeit und kann noch in dieser Saison in Betrieb genommen werden», sagt er.

Ein rundes Paket

Wolfender zieht ein positives Fazit. Es sei eine tolle Aufgabe gewesen:

Ruedi Wolfender

Stadt Kreuzlingen

Abteilungsleiter Departement Gesellschaft Bild: Donato Caspari

«Es hat sich für die Stadt bewährt, früh in der Planung die späteren Nutzer von neuen Einrichtungen miteinzubeziehen.»

Umgekehrt ist auch Brigitte Späth sehr zufrieden mit dem Engagement der Stadt. «Gemeinsam mit den flankierenden Massnahmen wie dem Abflachen des Weges zum See, der früher für uns viel zu steil war, ist es ein rundes Paket geworden.»

Die querschnittsgelähmte Schwimmerin hat inzwischen Fotos des Badeplatzes auf der Website wheelmap.org veröffentlicht, damit Touristen mit Beeinträchtigungen wissen, dass sie in Kreuzlingen problemlos in den See und auch wieder herauskommen.

Der Steg von unten bei Sonnenaufgang. Bild: PD/Stadt Kreuzlingen