In Güttingen hat zum ersten Mal das Hafefäscht stattgefunden

Premiere Wow-Momente am Seeufer: Am Wochenende ging zum ersten Mal das Güttinger Hafefäscht über die Bühne Das erste Güttinger Hafefäscht lockte am Freitag und Samstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher ans Wasser. Das dreiköpfige OK freute sich sehr über den Erfolg. Manuela Olgiati 04.09.2022, 15.45 Uhr

Der Kinderflohmarkt ist ein besonderer Publikumsmagnet am ersten Güttinger Hafefäscht. Bild: Manuela Olgiati

Das erste Güttinger Hafefäscht vom Freitag und Samstag lockt die Einheimischen in Scharen an. Es ist ein fröhliches Miteinander. «Die Vereine haben ganz viel Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt», sagt Sabine Rutishauser vom Organisationskomitee. Mit der Idee, etwas Gemeinsames im idyllisch gelegenen Hafenareal zu realisieren, organisierte ein dreiköpfiges OK dieses neue Fest.

Glücklich starten mit einem Heissluftballon: Angedacht war, am Freitag über das Festgelände zu schweben und hinabzublicken. Doch auf der Wiese bei der Badi beobachtet Ballonpilot Urs Frieden von Slow-Fly Andwil den Wolken verhangenen Himmel. «Zu unsicher zum Abheben», stellt er fest. Zur Freude der Besucherinnen und Besucher bläst er aber immerhin die Ballonhülle auf ohne abzuheben.

Urs Friedens Heissluftballon steht auf dem Festgelände. Bild: Manuela Olgiati

Festlich geschmückt das Gelände am See, bunt beflaggte Boote im Hafen. Zwischenhalt im originellen «Häfeli Käfeli», Büezer Znacht in der Festbeiz. Bereits am frühen Abend sitzen in der Fischerbeiz die Gäste gemütlich beisammen und essen «Chnusperli». «Kommt mit auf einen Segeltörn» sagt Hans Lienhard, Präsident des Wassersportvereins Güttingen zu einer Gruppe von Besuchern.

Sandburg, Seepolizei und sagenhafte Show

Auch der Kinderflohmarkt ist ein Publikumsmagnet. Ein paar Buben bauen eine Sandburg, Bullenreiten und «Mr. Balloon» mit seinen Künsten beeindruckt Kinder und Jugendliche. Interesse weckt auch die Seepolizei, die über ihre Arbeit informiert. Die Samariter zeigen derweil, wie man erste Hilfe leistet. Darüber hinaus zeigt die Turnerfamilie, an beiden Tagen eine mitreissende Show.

«Mr. Balloon» beschenkt die Kinder mit seinen Kunstwerken. Bild: Manuela Olgiati

Am Samstag ist mit dem Lauf «Dä schnellscht Güttinger» und dem Konzert des Rondo-Orchesters ein guter Anfang des zweiten Festtages gemacht. Und spätabends ist mit dem Auftritt des Feuerkünstlers und Lichtmagiers Thomas Reich mit seiner Solo-Feuershow mit dem Titel «Im Reich des Feuers» ein fulminanter Schlusspunkt gesetzt.