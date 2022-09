Bottighofen hat jetzt einen Masterplan mit 9 Visionen

Präsentation «Dorf am Bach» oder auch «Stadt an der Strasse»: Bottighofen hat jetzt einen Masterplan Nach elf Monaten Diskussion gibt es nun eine Grundlage für die Entwicklung der Gemeinde. Die Planer haben neun Visionen erarbeitet. Inka Grabowsky 08.09.2022, 16.05 Uhr

Die Bottighofer Ortseinfahrt von Osten. Bild: Andrea Stalder

34 theoretisch mögliche Projekte in neun Themenfeldern haben die Autoren des Masterplans vorgeschlagen, um Bottighofen in den nächsten Jahrzehnten noch attraktiver zu machen. Eine Steuerungsgruppe mit Repräsentanten von Gemeinde, Schule, Pro Bottighofen sowie Bürgerlicher Vereinigung diskutierte dafür mit dem Architekten Thomas Keller und dem Landschaftsarchitekten Martin Klauser. «Visionen» nennen sie ihre Ideen, die sie binnen elf Monaten ausgearbeitet haben. Gemeindepräsident Matthias Hofmann nahm etwaigen Kritikern gleich den Wind aus den Segeln:

«Der Masterplan ist nicht rechtsverbindlich. Noch ist kein Projekt daraus konkret geplant. Und grössere Vorhaben kämen ohnehin vor das Volk.»

Architekt Thomas Keller und Landschaftsarchitekt Martin Klauser haben den Masterplan ausgeheckt. Bild: Inka Grabowsky

Ein bisschen Stadt im Dorf

Architekt Thomas Keller bezeichnete den Masterplan als «dorfbauliches Porträt»:

«Man schält dabei die Charakteristika heraus und fragt, wer man ist, wo man herkommt und welche Zukunftschancen es gibt.»

Landschaftsarchitekt Martin Klauser lobt:

«Ich habe Hochspannendes in Bottighofen gefunden. Mit den Spezialitäten am See und dem Bachlauf kann man viel machen.»

Ein Natur- und Kulturwanderweg innerhalb eines Waldparks entlang des Stichbachs liesse sich mit wenigen Massnahmen einrichten.

Die Ortseinfahrt von Westen, wo sich das Verkehrsproblem der Hauptstrasse manifestiert. Bild: Ralph Ribi

Anders wäre es wohl bei der Vision «Stadt an der Strasse». Zukünftig münzt man vielleicht die Nachteile, die die vielbefahrene Hauptstrasse mit sich bringt, in Chancen um. Hier könnten mehrgeschossige Bauwerke mit Büroflächen entstehen, davor Baumreihen für den geschützten Velo-Verkehr. «Das Schaffen gehört an die Strasse», sagt Keller. «Firmensitze müssen nicht am See sein.» Im Gegenzug würde bei der Vision «Dorf am Bach» im historisch gewachsenen Teil Bottighofens ein Langsamverkehrs-Netz entstehen. Hier und in den Wohnquartieren könnten Gärten, mehr Bäume auch auf Parzellengrenzen und grüne Inseln als «Trittsteine» für Biodiversität sorgen, meinte Landschaftsarchitekt Klauser.

Filetstücke aufwerten

Blick auf das «Schlössli» am Bottighofer Hafen. Bild: Reto Martin

Bestimmend für das Zusammenleben im Dorf seien Treffpunkte, so Keller. Einige davon will er aufwerten:

«Es gibt ein riesiges Potenzial im Areal zwischen Hafen und Badi. Heute ist dort alles zu verwinkelt.»

Die Schlösslizelg-Wiese – mit einem Bau-Moratorium belegt, das verlängert werden soll – könnte Standort einer besonderen «architektonischen Perle» werden. «Der Ort ist zu speziell für eine privat genutzte Wohnüberbauung.» Den Aussichtspunkt «Klein Rigi» will er besser zugänglich machen und den Sportplatz zu einem Park erweitern. Dagegen finden der Gemeindesaal in heutiger Form und der grosse Parkplatz im Zentrum wenig Gnade vor seinen Augen. «Man muss sich fragen, ob das noch zeitgemäss ist.» Auch der Weg vom Bahnhof ins Dorfzentrum soll visionsgemäss aufgewertet werden. «Die Ankunfts-Situation muss verbessert werden.»

Das Bottighofer Dorfzentrum mit dem Gemeindesaal. Bild: Andrea Stalder

Entwicklung gegen innen

Matthias Hofmann,

Gemeindepräsident Bottighofen. Bild: jus

Weil Bottighofen kaum noch Bauland hat, gehen die Autoren des Plans von einer zukünftigen «Innenentwicklung» aus. Es gäbe höhere Häuser, um Freiräume zu erhalten. Gemeindepräsident Matthias Hofmann sagt:

«Derzeit haben wir 2400 Einwohner, das könnten nach Ausnützen aller Baugebiete zukünftig 3200 werden, vielleicht auch 3400.»

«Neue Baugebiete ausweisen zu können, ist jedenfalls illusorisch. Dafür ist Anzahl der Nutzer pro Hektare bei uns zu gering.»

Das Bottom-up-Prinzip

Rico Lauper,

Bürgerliche Vereinigung Bottighofen. Bild: Reto Martin

Bottighofen hat nun also einen Masterplan, aber jeder Beteiligte betont, dass er keinesfalls von einem Herrn und Meister geschaffen wurde, um sklavisch befolgt zu werden. «Wir haben eine Diskussionsplattform geschaffen, die von den politischen Vereinigungen, von Bürgerinitiativen oder Interessengruppen genutzt werden kann», sagt Architekt Keller. Rico Lauper von der «Bürgerlichen Vereinigung» formuliert pragmatisch:

«Es liegt an uns Einwohnern, die Ideen über die Legislaturperioden weiterzutragen, sodass der Masterplan nicht in der Schublade versinkt.»