Reportage vom Wasserball-Playoff Kreuzlingen-Schaffhausen

Reportage Gänsehaut-Stimmung im Freibad: Wie Wasserball die Fanmassen zu begeistern weiss Die Finalrunde um die Schweizer Meisterschaft im Wasserball zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen entwickelt sich zu einem Sportspektakel. Die 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer im Freibad Hörnli trugen im dritten Spiel der Playoffs ihren Teil dazu bei. Emil Keller Jetzt kommentieren 27.07.2022, 15.03 Uhr

Die Kreuzlinger Spieler umarmen sich und freuen sich über den knappen Heimsieg. Bild: Andrea Stalder

«Wasserball bietet viel mehr Action als erwartet.»

Darin sind sich Jason, Pascal und Hagen einig. Die drei Jungs schlendern am lauen Dienstagabend gut gelaunt mit Bier in der Hand auf den Eingang zum Freibad Hörnli zu. Als eingefleischte Wasserballfans würden sie sich nicht bezeichnen, doch die Playoff-Spiele lassen sie sich nicht entgehen: «Wenn in Kreuzlingen schon mal etwas läuft, muss man natürlich hingehen», sagt Pascal.

Die Tribüne im Schwimmbad Hörnli ist gefüllt. Bild: Andrea Stalder

Von den dreien scheint vor Spielbeginn keiner beunruhigt zu sein, dass die Kreuzlinger Wasserballer wie im vergangenen Auswärtsspiel in Schaffhausen erneut eine Schlappe einstecken müssen. In der Finalserie steht es also 1:1 und auf dem Papier scheint im Kampf um die Schweizer Meisterschaft alles möglich zu sein. Doch selbst die Auswärtsfans, welche zahlreich angereist sind, machen sich keine allzu grossen Illusionen.

«Kreuzlingen ist natürlich klar der Favorit.»

Das sagt die Schaffhauserin Sonja Romana. Unterkriegen lassen sich die Supporter davon aber noch lange nicht. Vielmehr sind diese überglücklich, dass der Schwimmclub Schaffhausen nach langer Zeit endlich wieder ganz vorne mitspielen kann. «Es ist super, dass die Jungs so weit gekommen sind. Das müssen wir jetzt mit unserem Jubel belohnen», sagt sie, ausgerüstet mit Fähnchen und Fanshirt.

Eva Schmuki

SCS-Fan Bild: Andrea Stalder

«Emotionen pur! Ich habe regelrecht Gänsehaut, dass Schaffhausen im Final mitspielt.»

Besondere Vorfreude auf das Spiel zeigt Eva Schmuki, grosser Fan des SC Schaffhausen und Mutter von SCS-Goalie Jannick Schmuki.

Finaleinzug als Pflicht

Für den Schwimmclub Kreuzlingen hingegen scheint der Kampf um die Meisterschaft zur Pflichtkür verkommen zu sein. Es wäre der elfte Meistertitel, welchen der SCK an den Bodensee holen würde und so ist das Motto, welches an diesem Abend über den Bildschirm flimmert, #einmahmeh.

Von der Schaffhausener Begeisterung über den Finaleinzug ist im Kreuzlinger Fansektor nicht viel zu spüren. Vielmehr herrscht eine gewisse Angst davor, das Match zu verlieren und sich gegen den Emporkömmling zu blamieren.

Daniel Fäh

SC Kreuzlingen-Fan mit eigener Hupe Bild: Andrea Stalder

«Mit dem Aufwand, den das Team und der SCK betreiben, müssen sie fast Meister werden», sagt SCK-Fan Daniel Fäh selbstkritisch. An ihm soll es an diesem Abend auf jeden Fall nicht scheitern, Fäh feuert die Seebueben lautstark mit einer selbstgebastelten Hupe an.

«Falls es mal ein wenig lauter sein muss als die Pfeife des Schiris.»

Stehende Tribünen und ein wenig Dusel

Impression vom Spielgeschehen. Andrea Tina Stalder

Nach Anpfiff sind es aber klar die Schaffhauser Fans, welche den Lautstärkepegel angeben. Jede geglückte Verteidigung wird mit Klatschen goutiert, jedes Tor mit Trommeln, Megafon und Jubel gefeiert. Lange Zeit sieht es dann auch so aus, als könnte der durch die Fans befeuerte Exploit gelingen. Im letzten Viertel steht der Gästesektor dann auch fast durchgehend und gibt zusammen mit ihren Schaffhauser Wasserballern noch einmal alles.

Spielszene: Schaffhausen (schwarz-gelbe Kappe) im Angriff auf das Kreuzlinger Tor. Bild: Andrea Stalder

Doch der Kreuzlinger Joel Herzog bringt zwei Minuten vor Schluss die Wende. Zuerst mit einem Goal aus der Drehung gefolgt von einem Distanzschuss bringt er Kreuzlingen erneut in greifbare Nähe zur Schweizer Meisterschaft.

Die Dramatik des Spiels hat nun auch den Heimsektor aufgetaut und so liegen sich die SCK-Fans nach dem haarscharfen 12:11-Sieg in den Armen.

«Da war ganz viel Dusel mit dabei.»

So fasst Zuschauer Joel das Match zusammen und ist gleichzeitig begeistert vom packenden Finalspiel. Am Donnerstag bietet sich nun auswärts in Schaffhausen die Möglichkeit, die Schweizer Meisterschaft für sich zu entscheiden. Sollte dies einmal mehr gelingen, findet am Freitagabend ab 19 Uhr eine spontane Meisterschaftsfeier im Freibad Hörnli statt.

Nach dem Spiel. Die erschöpften Spieler auf dem Weg in die Kabine. Am Donnerstag geht die Serie bereits weiter. Bild: Andrea Stalder

