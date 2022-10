Rollschuhdisco der Turnerinnenriege Sonterswil

Partyspass Eine Zeitreise auf acht Rollen durch die Nacht Die zweite Rollschuhdisco «Let’s Roll» der Turnerinnenriege Sonterswil war am Wochenende mit über 400 Gästen ein voller Erfolg. Manuela Olgiati 16.10.2022, 16.17 Uhr

Eine Zeitreise in die 1980er- und 1990er-Jahre: die Rollschuhdisco in Sonterswil. Bild: Benjamin Manser

Die 1980er und 1990er Jahre feiern ein Revival. Männer und Frauen gleiten am Freitag- und Samstagabend in der Turnhalle in Sonterswil auf Rollschuhen durch den dekorierten Saal. Bekleidet mit Karottenjeans, Neonjacken und Netzstrümpfen sowie auffälligen Frisuren drehen sie ihre Runden. DJ U.R.S sorgt am Freitagabend für den passenden Sound. Er hat mehrere tausend CDs im Gepäck. Am Samstag heizt DJ Greenhorn ein. Die Fahrbahn ist mit «schnellem» Holz ausgelegt. Dazu laden Stehbars zu Drinks und Gesprächen ein.