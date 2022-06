Openair Krach am Bach Tägerwilen 2022

Openair Krach kann auch gut sein, vor allem am Bach in Tägerwilen Was für ein schöner Moment, wenn sich – nach dem coronabedingten Unterbruch – hunderte Besucher wieder zum Open Air Krach am Bach begeben und miteinander feiern. Einige im See, andere im Liegestuhl und viele vor der Bühne und allesamt werden sie mehrere Mückenstiche davongetragen haben. Der Spassfaktor kommt trotzdem ganz nahe an die zehn. Christoph Heer 12.06.2022, 17.00 Uhr

Sommerfeeling pur in der Tägerwiler Badi. Bild: Christoph Heer

Seit über 20 Jahren besteht das Open Air Krach am Bach, das ehrenamtlich organisierte Musikspektakel in der Tägerwiler Badi, direkt am Seerhein. Zwar geben die Organisatoren, rund um den Verein «Krach am Bach Openair Tägerwilen», stets das Motto «klein aber fein» heraus, doch so klein ist es nun auch wieder nicht. Zwar konnte Vereinspräsident Tobias Wild am Samstagabend noch keine genauen Zahlen zur Besucherschar angeben, doch zufrieden war er allemal. Wild sagt:

«Was will man mehr. Solch herrliches Wetter, derart viele Besucher und eine Bombenstimmung. Schon der Freitagabend war enorm gut, aber der Samstag sprengt all unsere Erwartungen.»

Zuvor sah er sich mit rund 80 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern dem Aufbau entgegenstehen. «Es ist schon schwierig, genug Helfer zu rekrutieren. Dabei helfen uns Social Media, Freunde, Vereine und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Nicht selten melden sich Personen, die das Festival einst als Gäste besuchten und so auf den Geschmack gekommen sind und uns heute tatkräftig unterstützen.» Am Donnerstagmorgen begann der Aufbau von Bühne, Zelt und weiterer Infrastruktur, so, dass am Freitagabend alles bereit war.

Im Bikini schwimmend, oder tanzend

«Stay Illusion» aus Thun auf der Bühne, Hunderte Gäste im Sommerfeeling. Bild: Christoph Heer

«Gallery of Noise», «domesticfuel», beide aus Kreuzlingen, «Stay Illusion» aus Thun, «Janus Christus» aus St. Gallen, oder «Moonshaped» aus dem Aargau, rocken auf der Bühne, während das Publikum, viele in Badehose und Bikini, ausgelassen zu den Klängen tanzen. Ohne Zugabe verliess keine Band die Bühne. In der Festwirtschaft, an der Bar, oder gemütlich in der Wiese sitzend, verfolgten die Besucher das Geschehen und pflegten ein freundschaftliches Miteinander. Und dann sind da natürlich auch noch die Wasserratten, diese beobachteten das Ganze aus dem Wasser heraus, oder vom Floss. Wo gibt es das schon, dass man ein Open Air, inklusive Köpfler und gepflegtem Schwimmen, geniessen kann; herrlich. Schweissperlen kullerten gleichzeitig bei den Helfern über die Stirn, ob am Tresen, an der Bar, oder am Grill, Abkühlung gab es für sie erst spät nachts. Tobias Wild macht Lust auf mehr:

«Die Erfolgsgeschichte des Krach am Bach soll weitergehen, am liebsten natürlich schon im nächsten Jahr mit genau gleichem, herrlichem Sommerwetter.»

Openair-Stimmung. Bild: Christoph Heer