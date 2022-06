Gratis-Stadtbus Kreuzlingen - Es gibt Hürden zu nehmen

Öffentlicher Verkehr Nach dem Ja des Kreuzlinger Parlaments zum Gratis-Stadtbus: «Wir stehen dem sicher nicht im Weg, aber es wird etwas kosten» Kreuzlingen könnte die erste Stadt der Schweiz werden, welche die Vision eines kostenlosen Busses verwirklicht. Doch die Verantwortlichen bremsen die Euphorie, es gebe noch einige Hürden zu überspringen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.20 Uhr

Der Busbahnhof am Kreuzlinger Bärenplatz. Zwei weisse Stadtbusse und ein «Roter Arnold» warten auf Passagiere. Bild: Mario Testa

Die Mehrheit war eindeutig im Stadtparlament. Der Gratis-Stadtbus soll zumindest eine Chance erhalten. So entschied der Gemeinderat letzten Donnerstag. Kreuzlingen würde sich damit zum schweizweiten Vorreiter machen in Sachen öffentlicher Verkehr.

Eine politische Trendwende erkennt der zuständige Stadtrat Ernst Zülle, indem sich die bürgerlichen Parteien fast einstimmig hinter das aus den Reihen der Mitte -Gemeinderäte stammende Postulat stellten. Vor wenigen Jahren hätten diese eine weitergehende Vergünstigung der Stadtbustarife noch verhindert. Aber Zülle, selber politisch bei der Mitte angesiedelt, betont:

Ernst Zülle

Stadtrat Kreuzlingen (Mitte) Bild: PD

«Wir stehen dem sicher nicht im Weg.»

Er sehe sich auch überhaupt nicht als Verlierer, obwohl die ablehnende Empfehlung des Stadtrats vom Parlament überstimmt wurde. Denn das Kernanliegen, die Förderung des Umstiegs vom Auto auf den Bus, teile man voll und ganz. Gemeinsam mit Sandro Nöthiger, Leiter Tiefbau, und Martin Troll, dem Verantwortlichen für den Stadtbus bei der Stadtverwaltung, erklärt Zülle, welche Hürden es für die Realisierung eines kostenlosen Stadtbusses eben doch gibt.

Was ist mit Postauto und Rotem Arnold?

Als Erstes müssten sie nun einen Punkt vertieft abklären.

«Wollen wir einen Gratis-Stadtbus oder wollen wir einen Gratis-ÖV in Kreuzlingen?»

Sollten nämlich nur die weissen Stadtbusse mit den grün-blauen Wellenlinien vom Ticketzwang befreit werden, entstünde eine Ungleichbehandlung im Busnetz. Für Postauto und den Konstanzer Roten Arnold müsste weiterhin bezahlt werden. Allerdings bedienen diese die Hauptverkehrsachsen in der Stadt und das Stadtbusnetz ist quasi darum herumgelegt. Und wenn die Stadt Kreuzlingen gleich das ganze städtische ÖV-Netz – inklusive Bahn – gratis machen will, liegt das erstens nicht in ihren eigenen Händen und zweitens müsste sie den Unternehmern die entgangenen Einnahmen vergüten.

Fünf Millionen jährlich für den Gratis-ÖV?

Die finanziellen Auswirkungen seien ganz schwierig zu errechnen. Stand heute gibt die Stadt jährlich nicht ganz drei Millionen Franken aus für ihren eigenen Busbetrieb. «Wenn die Einnahmen wegfallen, dürfte es gegen vier Millionen gehen», sagt Zülle. Und wenn die anderen Transportunternehmen auf Stadtgebiet auch entschädigt werden müssten, könnten gemäss einer groben Schätzung jährliche Ausgaben um die fünf Millionen Franken für den öffentlichen Verkehr anfallen.

Sandro Nöthiger

Leiter Tiefbau

Bauverwaltung Kreuzlingen Bild: Donato Caspari

Doch diese Abklärungen müssten nun mit den Drittparteien erst noch getroffen werden. Mit dem Tarifverbund Ostschweiz müsse geklärt werden, ob ein Austritt nötig sei, oder ob vielleicht eine Pausierung der Mitgliedschaft möglich wäre, sagt Nöthiger. Der integrale Tarifverbund übernimmt für den Stadtbus zahlreiche wichtige Aufgaben. «Ohne ihn können wir kein einziges Ticket verkaufen», sagt Martin Troll. Nöthiger sagt:

«Wir stecken etwas in einem Dilemma.»

Kreuzlingen sei auch nicht die erste Schweizer Stadt, welche das angedacht habe. Die Stadt Zürich habe einmal errechnet, dass Gratis-ÖV sie 315 Millionen Franken kosten würde. Danach sei es kein Thema mehr gewesen.

Ein Ticketautomat im Stadtbus. Alle Billette werden über den Tarifverbund Ostwind abgerechnet. Bild: Andrea Stalder

Die Krux mit der Überlastung

Probleme sehen die Stadtbus-Verantwortlichen auch nach wie vor in einer drohenden Überlastung der Stadtbusse bei einem Gratisangebot – zumindest zu Spitzenzeiten. Auch wenn eine hohe Nutzung eigentlich in ihrem Interesse liegt. «Es ist ein schmaler Grat», sagt Nöthiger. Die Pendler und regelmässigen Nutzer wolle man auch nicht verärgern. Er verweist auf die aktuelle Situation in Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket.

Es geht etwas in der Verkehrspolitik Knapp eine Million Passagiere verzeichnete der Kreuzlinger Stadtbus 2021. Vor Corona lag die Zahl bei rund 1,2 Millionen Nutzern jährlich. Um der Überlastung der Kreuzlinger Strassen zu entgegnen – «die Entwicklung bereitet uns je länger je mehr Sorgen», sagt Stadtrat Zülle – habe man jüngst auch den Veloverleih regivelo.ch lanciert. Zudem wolle man das Radwegnetz weiter ausbauen. Massnahmen wie zum Beispiel die Busbevorzugung an Kreiseln seien in Arbeit. Auch ein autonom fahrender grenzüberschreitender Bus sei gemeinsam mit deutschen Städten in Prüfung. (ubr)

Von der Euphorie im Gemeinderat hat man sich in der Bauverwaltung nicht anstecken lassen. Eine weitere Tarifreduktion hält man nach wie vor für die bessere Lösung. Doch die Aufgabe der Verwaltung ist es nun, für die Politik belastbare Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Ein halbes Jahr haben sie Zeit für einen Bericht an den Gemeinderat, ein äusserst sportliches Unterfangen, wie sie betonen. Vor allem da Drittparteien miteinbezogen werden müssten. Am Stadtrat ist es danach zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Soll ein Gratis-Stadtbus-Versuch gestartet werden? Will man sich gar den Gratis-ÖV auf Stadtgebiet leisten? Und wie viel Geld aus dem heute rund 20 Millionen Franken schweren Topf mit den Parkbussen und Parkgebühren sollen künftig in den ÖV fliessen?

Mit diesem Geld gelte es, auch noch Parkhäuser und eine Tiefgarage zu bauen, erinnert Stadtrat Zülle. Der Stadtbusbetrieb werde sowieso in Zukunft teurer, etwa durch die Elektrifizierung der Flotte und die geplante Aufwertung der Infrastruktur. Zülle sagt:

«Es ist schön, wenn der politische Wille für die Förderung des Busses da ist. Aber es wird auch etwas kosten.»

Vorgreifen, welchen Weg der Stadtrat nach Vorliegen der nötigen Informationen einschlagen werde, will Zülle verständlicherweise nicht. Klar scheint derzeit vor allem eins: In den nächsten Monaten wird man noch ein Ticket lösen müssen für die Stadtbusfahrt.

Der Busknotenpunkt am Bärenplatz. Bild: Mario Testa

