Medien «Karla» kommt – eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger will in Konstanz den Lokaljournalismus neu erfinden Glaubwürdige Nachrichten und unabhängigen Journalismus haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Eine Gruppe um thurgaukultur.ch-Leiter Michael Lünstroth will in der Grenzstadt ein gemeinnütziges und werbefreies Onlinemagazin aufbauen. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unternehmer Peter Magulski, Ethnologe Moritz Schneider, Physiker Thomas Buck, Übersetzerin Birgit Niederhafner, Kommunikationsdesigner Nik Volz, Literaturvermittlerin Anna Kulp, Journalist Michael Lünstroth und Journalistin Saskia Baumgartner haben «Karla» gegründet. Bild: PD

Das Crowdfunding haben die acht Gesellschafter schon mal erfolgreich geschafft. Rund 500 Menschen haben im Voraus ein Abo gelöst für ein Onlinemagazin, das frühestens im September erste Texte veröffentlichen wird. Damit sicherte sich die «gemeinnützige GmbH in Gründung» über einen Wettbewerb gleichzeitig Stiftungsgelder, die nun in den Aufbau der Infrastruktur und in Löhne und Honorare fliessen können.

Das Medienprojekt «Karla» ist aus einem Gefühl der Unzufriedenheit mit der Konstanzer Lokalzeitung «Südkurier» entstanden. Sieht man vom links-politisierenden «Seemoz» ab, ist sie ohne Konkurrenz. Mitgründer Michael Lünstroth sagt:

«Kommunalpolitische Themen bekommen zu wenig Platz, immer dort, wo es um profitorientierten Journalismus geht. Die Redaktionen sind der Aufmerksamkeitsökonomie verpflichtet. Mit ‹Karla› schaffen wir ein gemeinnütziges und werbefreies Gegenmodell.»

Der Name des Onlinemagazins entstand nach stundenlangen Sitzungen. Irgendwann habe jemand «Karla» in den Raum geworfen, so der Journalist. «Es hat sofort gezündet. Die Ursprungsbedeutung ‹Die Freie› aus dem Altgermanischen hat uns gefallen, aber auch die vielen Assoziationen, die jeder dabei hatte.» Er schmunzelt: «Die rasende Reporterin aus ‹Benjamin Blümchen› war auch dabei.» «Karla» soll wie eine gute Freundin sein.

«Und es klingt gut, wenn man sagt: Das hab’ ich bei ‹Karla› gelesen.»

Doppelter Redaktionsleiter

Lünstroth selbst hatte 2016 beim «Südkurier» gekündigt. Anschliessend war er bei der Plattform thurgaukultur.ch eingestiegen. Von Bottighofen aus leitet er die Onlineredaktion aus fast 40 freien Mitarbeitern in einem 60-Prozent-Pensum. Das wird er auch weiter tun und gleichzeitig Teil des «Karla»-Leitungsteams sein.

«Bisher haben wir ehrenamtlich gearbeitet, demnächst aber können wir Arbeitsverträge unterschreiben.»

Ähnlich wie thurgaukultur.ch wird «Karla» ein rein digitales Medium – auch, aber nicht nur aus Kostengründen. «Wir wollen eine jüngere Zielgruppe ansprechen», so Lünstroth. «Dazu brauchen wir Videos und Podcasts.» Informativ, multiperspektivisch und unterhaltsam soll «Karla» sein. Themen aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Freizeit wollen die Gründer ohne erhobenen Zeigefinger diskutieren.

Community aufbauen

Die Beteiligung der Gesellschaft ist explizit erwünscht. Selbstverständlich wird man Artikel auf «Karla» online kommentieren dürfen – allerdings kontrolliert von einem Moderator, damit der Ton sachlich bleibt. Podiumsdiskussionen werden ermöglichen, dass Leser mit jenen Experten reden können, die zuvor in einem Artikel zitiert worden sind. Die Aufbauredaktion hat sich auf die Fahnen geschrieben, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie Journalismus funktioniert.

Michael Lünstroth

Mitgründer «Karla» Bild: Inka Grabowsky

«Die Menschen müssen wieder lernen, welchen Unterschied es macht, ob man einen recherchierten Text liest oder einen Tweet.»

Dazu brauche es Medienbildung. Und deshalb machen sie Werkstattgespräche.

«Wir müssen besser erklären, wie glaubwürdige Nachrichten entstehen.»

Jeder Interessierte, aber vor allem Schüler und Studenten soll in den Genuss der Workshops kommen. Eine Kooperation mit der Universität Konstanz gibt es schon. Dort am Schlüsselqualifikationszentrum kann man Seminare im Bereich Medien belegen. Die Studierenden können bei «Karla» Praktika machen. Michael Lünstroth hatte einen Lehrauftrag an der Uni Konstanz. Er sei erstaunt gewesen, wie schlecht Studierende sich mitunter informieren.

750 Abos sind das Ziel

«Langsam sickert ein, wie wichtig unabhängiger Journalismus ist. Das belegen Studien: Wenn die lokale Berichterstattung zurückgeht, dann sinkt auch die Wahlbeteiligung.»

Es bleibt aber die Frage, ob Menschen bereit sind, aus dieser Erkenntnis heraus für Informationen im Internet zu bezahlen. Bei «Karla» kann man das messen: Die Abos müssen verlängert werden. Und die Zahl der Abonnenten soll bis Ende Jahr auf 750 steigen. «Wir haben nach dem Crowdfunding nun ein Jahr Zeit, um zu beweisen, dass es uns braucht», sagt Michael Lünstroth.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen