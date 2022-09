Franziska Gänsler liest an Weinfelder Buchtagen aus ihrem Roman

Den diesjährigen Weinfelder Buchpreis gewinnt die junge Schweizer Autorin Noemi Somalvico für ihr Buch «Ist hier das Jenseits, fragt Schwein». Die Jury lobt in ihrer Laudatio Somalvicos Talent, einen kindlichen Blick auf die Welt zu wahren, neugierig, unverfroren und ehrlich. Sie zeige in ihrem Début viel Gespür fürs Zwischenmenschliche, ohne einen moralisierenden Ton anzuschlagen. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte von Schwein, Dachs und Gott, die ins Jenseits reisen und sich gemeinsam auf Sinnsuche machen. (red)