Lipperswiler wurde vom Bauern zum Greenkeeper - er erzählt, warum

Lipperswil Vom Bauern zum Greenkeeper: Wie ein Lipperswiler seinen Boden dem Sport zur Verfügung stellte und damit gut gefahren ist Ueli Hauenstein hat seinen Landwirtschaftsbetrieb in Lipperswil vor vielen Jahren dem Golfclub verpachtet. Statt als Bauer arbeitete er bis zum Ruhestand als Platzwart. Thomas Güntert

Ueli Hauenstein im Spagat zwischen Landwirtschaft und Golfsport. Bild: Thomas Güntert

Der heute 68-jährige Ueli Hauenstein erkannte schon früh, dass das Leben nicht nur aus Chrampfen besteht. 1979 hatte der Junggeselle den 30 Hektaren umfassenden elterlichen Ackerbaubetrieb in Lipperswil übernommen. Er baute Getreide, Mais, Raps und Zuckerrüben an. Heute ist das Land an den Golfclub Lipperswil verpachtet, was Hauenstein eine doppelt so hohe Wertschöpfung bringt, wie wenn er es landwirtschaftlich bewirtschaften würde.

Gratis spielen als Klausel im Pachtvertrag

Als Hauenstein im Februar 1992 aus den Ferien von Australien heim kam, schwärmte sein Nachbar Roland Ochsner von der Vision, in Lipperswil einen Golfplatz zu bauen. Der Landwirt erinnert sich: «Golf brachte ich bis dahin nur mit 60 Hektaren, 18 Loch und reichen Leuten in Verbindung.» Entstanden ist eine 90 Hektaren umfassende Golfanlage mit einem 18-Loch- und einem 9-Loch-Parcours. Hauenstein verpachtete 28 Hektaren an den als Betreibergesellschaft gegründeten Golfclub Lipperswil.

«Im Landpachtvertrag liess ich mir die Klausel eintragen, dass meine Familie gratis auf der Anlage spielen darf.»

Das sagt Ueli Hauenstein, der selbst nicht Mitglied im Club ist. Er vermietete auch das Ökonomiegebäude, das der Club als Maschinenhalle und Pflegehof nutzt. Ochsner brachte 22 Hektaren ein und der Rest kam von zwölf weiteren Bauern. «Jeder Landeigentümer hat eine eigene Ruhebank auf dem Golfplatz erhalten», erzählt Hauenstein, der sich nach dem Spatenstich im Jahr 1998 vom Golfclub anstellen liess und bereits beim Platzbau seine Erfahrungen einbrachte.

Auf dem Golfplatz Lipperswil bekam jeder Landeigentümer eine eigene Ruhebank. Bild: Thomas Güntert

Sein Know-how blieb gefragt

Der bekannte Golfplatz-Architekt Kurt Rossknecht profitierte insbesondere bei der Bewässerung und der Bepflanzung der Anlage mit rund 450 Obstbäumen vom Wissen des gebürtigen Lipperswilers. Der gelernte Bauer und Landmaschinenmechaniker erkannte schnell, dass es zur Bewirtschaftung der Anlage neben speziellen Gerätschaften auch das entsprechende Know-how braucht. Weil es in der Schweiz damals noch keine entsprechende Ausbildung gab, machte Hauenstein bei Blockschulkursen im deutschen agrartechnischen Bildungszentrum Deula die Fortbildung zum «Greenkeeper» und belegte zusätzlich verschiedene Fachseminare. «Im Gegensatz zu meiner Landwirt-Ausbildung nahm die Ökologie in der Greenkeeper-Schule etwa 25 Prozent der Unterrichtszeit ein», erzählt Hauenstein.

Respekt vor dem Angestelltenverhältnis

Ueli Hauenstein war in der Folge zwölf Jahre Platzchef beim Golfclub Lipperswil.

«Die grosse Herausforderung war, Natur, Budget, Mitarbeiter und Golfspieler unter einen Hut zu bringen.»

Er hatte grossen Respekt, von der Selbstständigkeit in das Angestelltenverhältnis zu wechseln. «Wenn man heute die Vorschriften und Regeln sieht, die ein Bauer bei der integrierten Landwirtschaft erfüllen muss, ist es kein grosser Unterschied mehr zum Angestelltendasein», sagt Hauenstein. Nachdem verschiedene Umweltverbände beim Bau des Golfplatzes Einspruch einlegten, wurde eine spezielle Naturschutzkommission gegründet, die über alle Baumassnahmen auf dem Platz befindet.

Dass man der Natur Sorge getragen hat, hat diese gedankt. Zwischenzeitlich hat sich der Biber angesiedelt, der Neuntöter ist heimisch geworden und der kreisende Rote Milan ist keine Seltenheit mehr. Der ehemalige Platzchef gibt aber auch zu bedenken, dass sich der Platz in einer Fruchtfolgefläche befindet und umgepflügt würde, wenn in der Schweiz die Ernährungssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre.

Ruhestand mit Golfspielen und Reisen

Mit 58 Jahren ist Hauenstein in den Vorruhestand gegangen. Weil er direkt neben dem Golfplatz und dem Freizeitpark Conny Land wohnt und Abstand von der Arbeitswelt und dem Trubel gewinnen wollte, ging er mit seinem eigenen Wohnmobil auf eine 18-monatige Weltreise. Heute spielt Hauenstein auf der Anlage nur noch regelmässig Golf. Mit den Senioren vom Golfclub Lipperswil oder den ehemaligen Greenkeeper-Kollegen, mit denen er sich zur «Bodensee-Mafia» zusammengeschlossen hat. Und einem befreundeten Bauern hilft er in den Stosszeiten immer wieder bei der Feldarbeit. Im Herzen ist Hauenstein eben «Ueli dr Buur» geblieben.

Nachdem Ueli Hauenstein seinen Landwirtschaftsbetrieb an den Golfclub Lipperswil verpachtete und zwölf Jahre als Platzchef tätig war, spielt er heute auf der Anlage nur noch Golf. Bild: Thomas Güntert

