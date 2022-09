Lengwiler Schulklasse baut einen Lebensturm

Lengwil Ein Turm für die Artenvielfalt: Eine Schulklasse hat am Bahnhof einen Lebensturm für zahlreiche Tiere gebaut 18 Mädchen und Buben haben in Lengwil einen sogenannten Lebensturm gebaut. Er bietet zahlreichen Tieren wie Insekten, Spinnen oder Amphibien, aber auch Igeln, Wieseln und Vögeln einen Lebensraum und trägt damit zur Artenvielfalt bei. Rahel Haag 07.09.2022, 16.00 Uhr

Die Schülerinnen Joy Scheurer und Nora Gschwend haben dabei geholfen, den Lebensturm in Lengwil zu bauen. Bild: Rahel Haag

Wer mit dem Zug in den Bahnhof Lengwil einfährt und Richtung See aus dem Fenster schaut, sieht ihn sofort, doch manch ein Fahrgast dürfte sich fragen, was er da denn eigentlich sieht. Der sogenannte Lebensturm hat eine Grundfläche von einem Quadratmeter, fünf Etagen und ist drei Meter hoch. Sein Zweck? Er bietet verschiedenen Tieren wie Insekten, Spinnen oder Amphibien, aber auch Igeln, Wieseln und Vögeln einen Lebensraum und trägt damit zur Artenvielfalt bei.

18 Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Primarschule Oberhofen-Lengwil haben den Lebensturm am Montag gebaut. Unterstützt wurden sie dabei von Urs Amrein vom Archehof. Um 8.30 Uhr hätten sie begonnen. «Da standen hier nur die vier Pfähle», sagt der Lengwiler Gemeinderat Matthias Rutishauser. Die Einweihung war auf 15.30 Uhr angesetzt. Amrein sagt:

«Am Mittag war der Turm zur Hälfte gefüllt, entsprechend mussten wir am Nachmittag Gas geben, um rechtzeitig fertig zu werden.»

Urs Amrein, Archehof. Bild: Rahel Haag

Besonders anstrengend sei es nicht gewesen

Die elfjährige Nora Gschwend erklärt ihrer Mutter gerade, an welchem Teil des Lebensturms sie gearbeitet hat. Auf die Frage, wie ihr der Tag gefallen hat, sagt sie: «Es war megacool und spannend.» Sie hätten alles selber gemacht und vieles von Hand. Besonders anstrengend sei es auch nicht gewesen.

«Wir konnten uns die Arbeit aufteilen, alle haben mitgeholfen.»

Nora Gschwend, Schülerin. Bild: Rahel Haag

Zu unterst liegen Steine und Totholz, darüber sind Weinlagersteine aus Ton, in denen normalerweise Weinflaschen gelagert werden, gefüllt mit Moos, Stroh, Schilf, Tannzapfen, Bambus, Rinde und Schafwolle. Es folgen zusammengebundene Äste und Holzscheite, in die die Kinder Löcher gebohrt haben. Zu oberst haben sie an den Holzpfählen Nistkästen für Vögel angebracht.

Der Lebensturm in Lengwil. Bild: Rahel Haag

Dass der Lebensturm in Lengwil für rund 3000 Franken realisiert werden konnte, hat damit zu tun, dass die Gemeinde beim kantonalen Projekt «Vorteil naturnah» mitmacht. «Das ist eine gute Sache», sagt der zuständige Lengwiler Gemeinderat Matthias Rutishauser. Die Gemeinde wolle Vorbild sein und habe deshalb überlegt, wo im öffentlichen Raum Massnahmen zur Förderung der Artenvielfalt umgesetzt werden könnten und diese in Angriff genommen.

«Ich hoffe, dass die Kinder, die heute mitgeholfen haben, die Idee nach Hause tragen und sich dadurch vielleicht auch ein paar Gärten in der Gemeinde verändern.»

Matthias Rutishauser, Gemeinderat. Bild: Rahel Haag