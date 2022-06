Kreuzlinger Verein bringt Schweizer Bands an Konstanzer Festival

Kreuzlingen/Konstanz Musikalische Nachwuchsförderung über die Grenze hinweg: Der Verein Kultling beteiligt sich wieder am Festival Open See Am kommenden Wochenende findet im Konstanzer Stadtgarten wieder das Musikfestival Open See statt. Nebst bekannten Grössen aus der Musikszene stehen dort auch Nachwuchsbands auf der Bühne. Dass darunter auch Schweizer zu finden sind, sorgt der Kreuzlinger Verein Kultling. Judith Schuck 01.06.2022, 16.35 Uhr

2021 stand die St.Galler Band Dachs auf der Bühne des «Open See» in Konstanz. Bild: PD

Seit bereits drei Jahren trägt der Kreuzlinger Verein Kultling mit Schweizer Bands zum Programm des «Open See» bei. An diesem für Besucherinnen und Besucher kostenlosen Open-Air-Festival im Stadtgarten Konstanz treten Nachwuchsbands aus der Region neben bekannten Grössen der Musikszene auf. Veranstalter ist der Kulturladen Konstanz, der in der Cherisy Kaserne beheimatet ist und durch die Kultling-Kooperation Verstärkung aus der Schweiz erhält.

In den Vorjahren hatte sich ein Schweizer Abend etabliert, an dem die von Kultling gebuchten Acts auf die Bühne traten und meist viel Publikum aus Kreuzlingen und Umgebung zur Konzertmuschel lockten. Für das kommende Wochenende ist anderes geplant. Die Grenze, die uns mit Corona noch einmal mehr vor Augen geführt wurde, soll nun wieder überwunden werden.

«Wir wollen uns mischen.»

Raphael Hugentobler, Verein Kultling. Bild: Mario Testa

Das sagt Raphael Hugentobler von Kultling. Er sass dieses Jahr für den Musikwettbewerb Band-X-Ost in der Jury, bei dem sich die Musikerinnen und Musiker für das Festival qualifizieren konnten.

Vier Tauben aus Frauenfeld

Am Freitag, 3. Juni, um 20.15 Uhr bringt das Duo Elio Ricca experimentellen Alternativ-Bluesrock aus St.Gallen mit. Sie spielen vor dem Hauptact am ersten Festivalabend, der Deutsch-Pop-Punk-Gruppe Moltke und Mörike. Samstagabend stehen die schwedischen Indie-Rocker von «Friska Viljor» im Zentrum, bärtiger Herzschmerz-Sound in poppiger Begleitung. Sie müssen ohne Support durch Ostschweizer Nachwuchs auskommen.

Am Sonntag, 5. Juni, 15 Uhr, treten mit «The Pigeons» die Zweitplatzierten des «Band-X-Ost» auf. Die vier Frauenfelder meiden den klassischen Pop-Rock, indem sie ohne Gitarren, dafür mit der ausdrucksstarken Stimme von Sängerin Amina Manser sowie Schlagzeug, Bass und Keyboard neue Wege in diesem Genre suchen.

Der Verein Kultling sieht sich als Förderer regionaler Nachwuchsbands, «was sich auch in der Auswahl der Bands widerspiegelt», sagt Hugentobler. Beim Kreuzlinger Kultling-Festival im August wird erstmals auch die Gewinnerband des «Band-X-Ost» im Seeburgpark auf der See-Burgtheaterbühne spielen.

«Wir wollen aber vor allem junge Leute aus der Region dazu ermutigen, Musik zu machen.»

Die Kooperation mit dem Konstanzer Kula könne dienlich sein, um nicht nur im Ostschweizer, sondern auch im süddeutschen Raum Bühnenluft zu schnuppern und bekannter zu werden, glaubt Raphael Hugentobler. «Die Zusammenarbeit funktioniert super. Die Wellenlänge stimmt und wir haben das gleiche Ziel: grenzüberschreitende Kultur und gute Konzerte für alle Menschen in der Region.»

Hinweis: Das «Open See» findet am Freitag, 3. Juni, von 16.45 bis 22 Uhr, am Samstag, 4. Juni, von 16 bis 22 Uhr, und am Pfingstsonntag, 5. Juni, von 15 bis 21 Uhr im Konstanzer Stadtgarten statt.