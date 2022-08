Kreuzlinger Seenachtfest findet nach zwei Jahren wieder statt

Kreuzlingen «Wir veranstalten dieses Fest für die Bevölkerung»: Das OK des Seenachtfests Fantastical will allen etwas bieten Am kommenden Wochenende bildet das Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder den Abschluss der Sommerferien. Da darf das traditionelle Feuerwerk nicht fehlen. Rahel Haag 10.08.2022, 04.10 Uhr

Markus Baiker, OK-Präsident, und Geschäftsführer Thomas Gut freuen sich auf das diesjährige Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Andrea Stalder

Das 34 Meter hohe Riesenrad steht bereits mitten auf dem Hafenplatz. «Seit Samstag ist es in Betrieb», sagt Markus Baiker, Präsident des Organisationskomitees des Kreuzlinger Seenachtfests Fantastical. Die Vorbereitungen für den Grossanlass vom kommenden Wochenende laufen auf Hochtouren: Überall wird aufgebaut. Baiker deutet auf die grosse Wiese hinter den Schiffsanlegestellen und sagt:

«Hier soll das grosse Kettenkarussell stehen – mitten auf dem Gelände.»

Umgeben von Lichterketten, sorge das bestimmt für eine schöne Atmosphäre, ist er überzeugt.

Zwei Jahre lang konnte das Fantastical wegen Corona nicht mehr stattfinden. «Nach dieser Zwangspause wollen wir zeigen, für wen wir dieses Fest veranstalten – die breite Bevölkerung», sagt Geschäftsführer Thomas Gut. Entsprechend lautet das diesjährige Motto auch: «Erlebnisse für die ganze Familie.» Für die Kleinen gebe es wieder das Lidl-Kinderland, wo gespielt und gebastelt werden könne. Neu wird es in den grossen Spielplatz hinter dem Eingang zum Seeburgpark integriert.

Die Jungen erwartet anstelle des Partydomes in Form eines grossen Festzelts die Miva-Lounge direkt am Seeufer beim grossen Turm. Hier werde es am Samstag und Sonntag Daydances zu House- und Technomusik geben. Die älteren Semester sollen wiederum im Allee-Biergarten unter den Platanen auf ihre Kosten kommen. Dort werden unterschiedliche Bands auftreten, unter anderem das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen.

Laute Kritiker und stille Fans

Was nicht fehlen darf am Fantastical, ist das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend. Die dafür nötige Ausnahmebewilligung des Kantons wegen des Feuerwerksverbots liegt vor. Gut betont:

«Es wird auf einem Boot auf dem See abgebrannt, wodurch auch bei der aktuellen Trockenheit keine erhöhte Brandgefahr besteht.»

Im Vorfeld hatte es einige Kritik gegeben, dass das Fantastical an seinem Feuerwerk festhält. Baiker sagt dazu: «Das Feuerwerk ist unser Schwerpunkt am Samstag und der Grund, weshalb die Leute kommen.» Gut fügt hinzu, dass sich in der Diskussion vor allem Kritiker zu Wort gemeldet hätten, die Fans hätten geschwiegen.