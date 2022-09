Kreuzlingen: Die Sportanlage Döbeli ist immer wieder überschwemmt

Kreuzlingen «Wir haben gelernt, damit zu leben»: Darum sind die Fussballplätze des Vereins AS Calcio immer wieder überschwemmt Am letzten Augustwochenende stand das Wasser auf der Sportanlage Döbeli in Kreuzlingen rund 20 Zentimeter hoch. Und das, obwohl die Stadt die beiden Fussballplätze für 2,8 Millionen Franken saniert hat. Der Grund: Die Sportanlage dient der Stadt Konstanz als Ausgleichsbecken. Der Fussballklub AS Calcio Kreuzlingen musste deshalb vier Spiele absagen. Einen Groll hegt Vereinspräsident Vincenzo Maiorana deswegen aber nicht. Rahel Haag 07.09.2022, 04.50 Uhr

Nach starken Regenfällen steht der Sportplatz Döbeli unter Wasser. Bild: Facebook

(28. August 2022)

«‹Schwimmbad› AS Calcio Kreuzlingen?», schreibt ein User auf Facebook und postet zwei Bilder der überschwemmten Fussballplätze auf der Sportanlage Döbeli. Rund 20 Zentimeter hoch sei das Wasser gestanden, sagt Vincenzo Maiorana, Präsident des Fussballklubs AS Calcio Kreuzlingen. «Wir kamen nicht einmal in die Garderobe.» Schuld daran waren heftige Regenfälle. Die Konsequenz: Am letzten Augustwochenende mussten alle vier geplanten Fussballspiele abgesagt und verschoben werden. Maiorana sagt: