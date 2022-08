Marc Hungerbühler wird neuer Feuerwehrkommandant in Kreuzlingen

Kreuzlingen Wasser marsch: Marc Hungerbühler wird neuer Feuerwehrkommandant Marc Hungerbühler wird Kreuzlingens neuer Leiter Sicherheit und Häfen sowie Feuerwehrkommandant. Am 1. Dezember tritt er die Nachfolge von Kurt Affolter an. 15.08.2022, 16.15 Uhr

Marc Hungerbühler, künftiger Leiter Sicherheit und Häfen sowie Feuerwehrkommandant. Bild: PD

Marc Hungerbühler ist 48 Jahre alt und zurzeit bei der Kantonspolizei Thurgau als stellvertretender Postenchef in Steckborn sowie Pikettchef der Region West tätig. Bei der Feuerwehr Stein am Rhein/Hemishofen amtet er als Chef Dienstgruppe, Chef Atemschutz und ist für die Unfallrettung verantwortlich. Ausserdem leitet Hungerbühler die Grundausbildung für Angehörige der Feuerwehr sowie Waldbrandkurse. «Seine Tätigkeit als kantonaler Feuerwehr-Instruktor runden seine umfangreichen Kompetenzen ab», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Aufgrund seiner reichen Berufserfahrung, seiner führungsstarken Persönlichkeit und seinem grossen Fachwissen, erfülle Marc Hungerbühler die anspruchsvollen Anforderungsprofile Leiter Sicherheit und Häfen sowie des Feuerwehrkommandanten gleichermassen.

Marc Hungerbühler tritt die Nachfolge von Kurt Affolter an, der nach 14 Dienstjahren Ende Januar 2023 pensioniert wird. Um einen geordneten Übergang zu gewährleisten, tritt Marc Hungerbühler seine Stelle bereits am 1. Dezember an.

Kurt Affolter, aktueller Feuerwehrkommandant. Bild: Ralph Ribi

Zum Schluss heisst es: «Der Stadtrat wünscht Marc Hungerbühler viel Freude und Erfolg in seiner neuen Funktion und dankt Kurt Affolter für seinen grossen Einsatz, den er in einem komplexen Aufgabenbereich leistete, ganz herzlich.» (red)