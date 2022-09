Museum Rosenegg widmet Kreuzlinger Künstlerin eine Ausstellung

Kreuzlingen Vielfalt von Formen und Farben: Das Museum Rosenegg widmet Marianne Jost-Schäffeler eine Ausstellung «Unverkennbar anders» ist der Titel einer Ausstellung über das Werk der Kreuzlinger Künstlerin Marianne Jost-Schäffelers. Ab Freitag ist sie im Museum Rosenegg zu sehen. Judith Schuck 27.09.2022, 16.00 Uhr

Die Künstlerin Marianne Jost-Schäffeler zwischen ihren Skulpturen im Museum Rosenegg. Bild: Judith Schuck

Eine Auswahl aus den über 400 Werken von Marianne Jost-Schäffeler zu treffen, war für die Kuratoren Laurent Schmidt und Vanessa Karrer eine Herausforderung. Da war es gut, dass die Kreuzlinger Künstlerin vor Ort lebt und arbeitet, wodurch die Wege vom Museum Rosenegg aus kurz waren. «So konnten wir ihr auch mal spontan einen Besuch abstatten und logistisch war das Ganze beherrschbar», sagt Museumsleiter David Bruder.

Nachdem die Idee zur Ausstellung im Frühjahr 2022 geboren war, unternahmen Laurent Schmidt mit Praktikantin Vanessa Karrer «Touren durch Haus und Atelier», wie Schmidt erzählt. Von der Grösse des Werkes seien sie zunächst erschlagen gewesen. Am Freitag wird aber nun eine sehr abwechslungsreiche und gleichzeitig durchdachte Ausstellung unter dem Titel «unverkennbar anders» eröffnet.

Früh geprägt von namhaften Kunstschaffenden

Die Künstlerin selbst sagt, ihre grössten Inspirationsquellen seien Pflanzen, der See oder Wald. 1936 geboren, absolvierte Jost-Schäffeler in Frauenfeld die Matura. Sie wuchs in einem kunstorientierten Elternhaus auf, wo der Konstanzer Maler Hans Sauerbruch oder die in Kreuzlingen geborene Expressionistin Helen Dahm ein und aus gingen. Nach ihrer Schulzeit studierte sie in Genf an der École des Beaux-Arts.

Ihr Werk besteht aus Malerei, Zeichnungen, Drucken, Skulpturen, Wandteppichen, Collagen und gar Schmuck. Eine Unterscheidung zwischen Kunst und Kunsthandwerk möchte sie nicht treffen. «Wir wollten den Fokus nicht auf eine einzelne Technik legen», sagt Laurent Schmidt, deswegen hätten sie sich für eine Art Werkschau entschieden.

Anders sind die Techniken, unverkennbar ihr Stil, der an die 1919 in Weimar gegründete Kunstschule Bauhaus erinnert. Am Bauhaus fasziniere sie die einfache Form und das Zusammenfügen von Formen. So arbeitet sie die Kugel in verschiedensten Techniken aus, ob aus Zweigen geflochten, aus Bronze gegossen, abstrakt, reduziert oder kombiniert mit anderen geometrischen Figuren.

Kontraste und Klänge bilden ein Kunstwerk

Eine wichtige Rolle spielt aber nicht nur die Auseinandersetzung mit Formen, sondern auch mit Farben: Beim Wandteppich «Ravenna» ging Jost-Schäffeler von ihrer Lieblingsfarbe Blau aus. «Dann kombinierte ich mit der Komplementärkontrastfarbe Orange», sagt die Künstlerin. Das Ganze balancierte sie mit Schwarz und Grau aus. Dass sie technisch so breit aufgestellt ist, sei mit der Zeit gekommen. Mit Malen und Zeichnen fing sie an, dann kam das Weben.

«Daran haben mich die natürlichen Materialien wie Wolle und Seide gereizt.»

Durch Ausprobieren sei immer mehr hinzugekommen. «Egal welche Technik, ob Früh- oder Spätphase, ihre künstlerische Linie ist erkennbar und Motive greift sie immer wieder auf», sagt Schmidt. Selbst Klangschalen sind in «unverkennbar anders» zu sehen, denn wer dachte, die Palette von Marianne Jost-Schäffeler sei mehr als ausgeschöpft, hat sich getäuscht. Klavier spielt sie nämlich auch und Musik begleitet ihr Schaffen.

Hinweis: Die Ausstellung ist vom 2. Oktober bis 8. Januar zu sehen. Zur Vernissage am 30. September um 18 Uhr spricht Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau.