Kreuzlingen: Am Wochenende findet das Kultling-Festival statt

Kreuzlingen Nachwuchssuche und Wunschbands: Das Kultling-Festival übernimmt die Akropolis Zum achten Kultling-Festival am kommenden Freitag und Samstag, 12. und 13. August, kommen insgesamt acht Bands aus der Schweiz und Deutschland in den Kreuzlinger Seeburgpark. Judith Schuck 08.08.2022, 11.35 Uhr

Raphael Hugentobler neben dem diesjährigen Kultling-Plakat. Bild: Judith Schuck

Elektro-Pop und Stoner-Rock vor antiken Säulen gibt es nicht alle Tage. Traditionell nutzt der Kreuzlinger Verein Kultling die Infrastruktur des See-Burgtheaters, um nach Abschluss der Theaterabende die Bühne für Musik und Tanz zu öffnen. Heuer sind es die Überreste der Akropolis, die noch von der Komödie «Lysistrata» stammen, auf denen sich die Musikerinnen und Musiker tummeln werden.

Nachdem das Team im vergangenen Jahr durch die Coronamassnahmen vor grosse Herausforderungen gestellt wurde, freut es sich, dass das Kultling-Festival 2022 nach zwei Jahren wieder in Angliederung ans Seenachtfest Fantastical stattfinden kann. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. August, spielen insgesamt acht Bands. Cyrill Appert, der für das Booking zuständig ist, findet:

«Wir haben mal wieder ein Weltklasseprogramm zusammengestellt.»

Cyrill Appert, beim Kultling zuständig fürs Booking. Bild: Judith Schuck

Für die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler stimmten die sechs Mitglieder des Kultling-Kernteams immer «ganz basisdemokratisch» ab. «Es gibt so eine Art Wunschliste bei uns», erklärt Raphael Hugentobler. Für diese gebe es ein internes Rating, wo geschaut werde, welche Stile zusammenpassten und was beim Publikum funktioniere.

Endlich klappt es mit den vier Berlinerinnen

Lieblingsband dürften für die meisten die vier Frauen von der Pop-Punk-Elektroclash-Gruppe The toten Crackhuren im Kofferraum, kurz The Tchik, sein. «Die wollten wir schon lange mal engagieren, aber bisher hat es nie geklappt», sagt Appert. Wer die legendären Berlinerinnen sehen möchte, sollte am Freitag um 22.30 Uhr auf dem Gelände sein. Eine weitere Frauenband tritt am Samstag gegen Mitternacht mit Ikan Hyu auf. Die beiden Frauen aus Zürich und Winterthur spielten «eine spezielle Mischung aus Elektro-Rock-Pop und Rap».

Eröffnet wird das kleine Festival von Choose the Juice, Psychedelic Rock aus St.Gallen, die Gewinner des Nachwuchswettbewerbs Band-X-Ost von 2021. Da sich die Vereinsmitglieder als Förderer von Nachwuchskünstlern verstehen, kooperieren sie seit diesem Jahr mit Band-X-Ost und laden immer auch regionale Talente ein, wie die Stoner-Rocker Obacht Obacht aus Winterthur, bei denen sich weicher Synthi-Sound mit harten Gitarren paart.

Verein sucht neue Mitglieder

Nicht nur auf der Bühne, auch im Verein wird Ausschau nach Nachwuchs gehalten:

«Wir suchen junge Leute, die sich in unserem Verein engagieren wollen.»

Das sagt Raphael Hugentobler und ergänzt: Frischer Wind sei willkommen, ob «programmatisch oder gestalterisch». Das gesamte Festival wird mit ehrenamtlichen Helfenden gestemmt und kostet keinen Eintritt. Einzig am Samstag müssen die Gäste 15 Franken Eintritt für den Zugang zum Gelände des Seenachtfests bezahlen, auf dem das Kultling stattfindet. Davon hat das Festival allerdings nichts. Um den Künstlerinnen und Künstlern dennoch eine angemessene Gange bezahlen zu können, werden Spenden gesammelt.

