Kreuzlingen: Die Tage des Lehrschwimmbeckens der PMS sind gezählt

Kreuzlingen Lehrschwimmbecken wird zum Lager: Noch ein Jahr, dann hat es sich im Pool der Pädagogischen Maturitätsschule ausgeplanscht Die Tage des Lehrschwimmbeckens der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen sind gezählt. Aktuell liegt das Baugesuch öffentlich auf, das einen Umbau vorsieht. Das Becken soll neu als Lager genutzt werden. Inka Grabowsky 27.09.2022, 04.30 Uhr

Einblick ins Lehrschwimmbecken der Pädagogischen Maturitätsschule. Bild: Emil Keller

Kein ganzes Jahr mehr soll vergehen, bis der Neubau des Egelseebads eröffnet werden kann. Das zieht nun an anderer Stelle Konsequenzen nach sich. Das Hochbauamt des Kantons hat die Pläne für den Umbau des Lehrschwimmbeckens der Pädagogischen Maturitätsschule (PMS) in Kreuzlingen veröffentlicht. Noch bis zum 3. Oktober kann man sie in der Bauverwaltung einsehen. Brigitte Pallmann, Rektorin der PMS, beschreibt: