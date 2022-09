Stadt Kreuzlingen lanciert dritten Bachweg

Kreuzlingen Kulturvermittlung ausserhalb der Museen: Stadt will der Bevölkerung die Bedeutung und Geschichte ihrer Bäche näherbringen Die Stadt hat entlang des Chogen-, Sau- und Schoderbachs drei Themenwege geschaffen, die zu Fuss und teilweise mit dem Velo erkundbar sind. Mit einer App steht ein digitaler Führer zur Verfügung. Kurt Peter 14.09.2022, 16.05 Uhr

Claudia Thom vom Departement Gesellschaft und der Umweltbeauftragte Stefan Braun probierten die App am Schoderbach aus. Bild: Kurt Peter

«Die Bäche sind mit den Quartieren eng verbunden, Bäche spielen in der Kreuzlinger Geschichte eine grosse Rolle», sagte Claudia Thom vom Departement Gesellschaft am Dienstagmorgen an einer Medienkonferenz. Anlass war die Präsentation des dritten Themenweges über Kreuzlinger Bäche: der Weg entlang des Schoderbachs.