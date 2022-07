Am Kreuzlinger Seenachtfest gibt es trotz Verbot ein Feuerwerk.

Kreuzlingen «Kein Grund zur Sorge»: Am Seenachtfest Fantastical wird es trotz aktuellem Verbot des Kantons ein Feuerwerk geben Obwohl das Departement für Bau und Umwelt bis auf weiteres ein Feuerwerksverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet erlassen hat, wird es am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical dennoch das traditionelle Feuerwerk geben. Geschäftsführer Thomas Gut sagt, welche Sicherheitsmassnahmen sie ergreifen werden. Rahel Haag Jetzt kommentieren 26.07.2022, 16.55 Uhr

Das Feuerwerk am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical vor drei Jahren. Bild: Andrea Stalder

Herr Gut, wegen der Trockenheit hat das Departement für Bau und Umwelt ein Feuerwerksverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet erlassen. Was bedeutet das für das traditionelle Feuerwerk am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical?

Thomas Gut: Wir hatten diese Situation bereits einmal und konnten unser Feuerwerk dennoch abbrennen, deshalb ist diese Meldung für uns kein Grund zur Sorge.

Wie lief es damals ab?

Thomas Gut, Geschäftsführer Fantastical. Bild: PD

Da wir das Feuerwerk auf dem See abschiessen, müssen wir lediglich einen gewissen Sicherheitsabstand zum Land einhalten. Konkret konnte damals nur zur Wollschwein-Insel nicht genügend Abstand gehalten werden. Zur Sicherheit haben wir auf der Insel dann Feuerwehrleute postiert. Das würden wir in diesem Jahr bei Bedarf wieder so machen. Das Fantastical findet ja aber erst in zweieinhalb Wochen statt, vielleicht hat sich die Situation bis dahin entspannt.

Gibt es weitere Massnahmen, die sie ergreifen werden, sollte es weiterhin so heiss bleiben?

Falls es so heiss bleibt, wird es für uns wichtig sein, dass wir im medizinischen Bereich gut vorbereitet sind. Gleichzeitig sind die Leute ja nicht blöd und wissen, wie sie sich von den negativen Auswirkungen der Hitze schützen können. Was wir aus Erfahrung wissen: Je heisser es ist, desto später am Abend kommen die Besucherinnen und Besucher. Deshalb würden wir uns auch darüber freuen, wenn es das Wetter ähnlich wäre wie heute Dienstag, sprich: leicht bedeckt und angenehm warm, aber nicht heiss.

Das Fantastical musste wegen der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Haben sie in Bezug aufs Feuerwerk nach dieser Zwangspause etwas Besonderes geplant?

Ehrlich gesagt, wissen wir noch nicht genau, wie das Feuerwerk dieses Jahr aussehen wird. Feststeht, dass wir an unserem Konzept festhalten wollen. Unser Ziel ist es, dem Publikum ein zauberhaftes Erlebnis zu ermöglichen. Entsprechend wird unser Feuerwerker etwas Schönes zusammenstellen, bei dem sicher auch ein paar neue Effekte zu sehen sein werden. Es bleibt auch für uns eine kleine Wundertüte. Am Ende werden die Besucherinnen und Besucher sicher auch davon profitieren, dass es zwischen Kreuzlingen und Konstanz einen kleinen Wettstreit gibt, wer das schönere Feuerwerk hat – beide Seiten werden ihr Bestes geben.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich Das Seenachtfest Fantastical findet heuer vom Freitag, 12., bis Sonntag, 14. August, statt. Geboten wird in den drei Tagen unter anderem eine Chilbi, verschiedene Essensstände, Livemusik, Partys und ein Kinderprogramm. Das Feuerwerk findet am Samstagabend, 13. August, statt. Für den Samstag können im Vorverkauf noch bis am 31. Juli online vergünstigte Tickets gekauft werden. Die Familienkarte sowie das Ticket für Erwachsene ab 17 Jahren kosten im Online-Verkauf nur 40 beziehungsweise 15 Franken statt 50 beziehungsweise 20 Franken. Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren bezahlen 10 Franken. Käuferinnen und Käufer der Vorverkaufstickets bekommen ihre Eintrittsbändel direkt nach Hause geschickt und müssen am Samstag nicht Schlange stehen. (red)

