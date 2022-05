Handball: Fans feuern HSC Kreuzlingen beim Playoff-Spiel an

Kreuzlingen Jubel, Megafon und Paukenschlag: So feierten die Fans des HSC Kreuzlingen die Siegespartie gegen Wädenswil/Horgen Am Donnerstagabend hat der HSC Kreuzlingen gespielt. Die Fans fieberten auf den Tribünen mit - schliesslich geht es um den Aufstieg in die NLA für die Handballer. Viviane Vogel 27.05.2022, 17.00 Uhr

Die Fans des HSC feuern die Spieler auf dem Feld an. Bild: Mario Gaccioli

Die Fans beider Mannschaften sind wildentschlossen, zu gewinnen. Angeführt von Pauken und Megafonen grölen die Kreuzlinger Fans und die selbsternannte «rote Wand vom Zürisee» am Donnerstag ihre Fangesänge wild durcheinander. Die letzten Ankömmlinge stehen indes verzweifelt vor der Tür und versuchen reinzukommen. «Ihr müsst warten bis nach der Laser-Show», erklärt die Kassiererin am Eingang.

Es werden keine Mühen gescheut, die aufgereihten Spieler des Handball Sportclubs Kreuzlingen (HSC) und der Spielgemeinschaft Wädenswil/Horgen in dramatische Stimmung zu versetzen. In der Sporthalle Egelsee geht es am Donnerstag um einen Sieg, der den HSC dem Aufstieg in die Nationalliga näherbringen könnte. Und so hagelt es von Anfang an Tore im Minutentakt. Man merkt, dass hier vor allem Vollblut-Fans anwesend sind. Anders könnte man dieses hochfrequentierte Wechselbad der Gefühle gar nicht aushalten.

Fan Eric Vonlanthen. Bild: Viviane Vogel

«Dieser Sport müsste viel präsenter sein», schwärmt Eric Vonlanthen. Er ist hier, um seinen besten Freund Jérôme Portmann zu unterstützen. «Wir haben früher gemeinsam in der U15 gespielt. Er hatte immer mehr Ehrgeiz als ich», sagt Vonlanthen.

Friedliche Fans beim Handball

Michael Maier, Inhaber Citywatch Security Bild: Viviane Vogel

Handball habe einen friedlichen und unterhaltsamen Ruf. Dennoch meint Wasserballer Gian Rickenbach die Handballer zu toppen: «Handball ist aufgrund seiner Schnelligkeit sehr unterhaltsam. Aber Wasserball ist anstrengender.» Ohne festen Boden unter den Füssen brauche es mehr Ausdauer. Während Vonlanthen die geringe Aufmerksamkeit für Handball bedauert, schätzt der Inhaber der Citywatch Security Michael Maier sie. «Ich hatte noch nie mit einem unfriedlichen Handball-Anlass zu tun», sagt er. «Das liegt aber nicht am Sport selbst, sondern an diversen Risiko-Faktoren.»

Die kleinere Zuschauerzahl und der gleichzeitig höhere Anteil Spiel-Interessierter sei einer davon. «Auch grosse Fussballspiele wie in Zürich könnten so friedlich wie hier ablaufen», sagt Maier. Wenn nur die Minderheit nicht wäre, die auf Krawall aus ist. Maiers Regel bestätigt sich heute. Auf und neben dem Spielfeld wird es immer hitziger – doch es bleibt im sportlichen Bereich. Während des Matches wechselt die Führung mehrmals, bleibt dann aber beim HSC.

Draussen konnte man gemütlich Essen und Getränke konsumieren. Bild: Mario Gaccioli

Dessen Fans explodieren vor Freude über ihren Sieg mit 26 zu 22 Toren. Auch Vereinspräsident Patrick Müller ist im Freudentaumel und umarmt die Spieler.

Ein kleines Missverständnis entsteht am Spielfeldrand

Während des Spiels wird eine Ukraine-Flagge geschwungen. Dies hat allerdings mit unbeabsichtigter Solidarität zu tun: Es ist die Handball Sportgemeinschaft Konstanz (HSG), welche die Flagge mitgebracht hat. Ein Mitglied erklärt: «Gelb-blau sind unsere Vereinsfarben. Schon vor dem Krieg haben wir uns immer Ukraine-Flaggen besorgt.» Nun hängt deren Bedeutung vom Kontext ab: «Wenn es eine Schweigeminute gibt, steht sie für Solidarität mit der Ukraine. Aber während des Spiels steht sie für den HSG.»