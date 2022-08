Kreuzlingen «Ich habe mich sofort in das Haus verliebt»: Nach fünf Jahren hört Yvonne Istas als Leiterin des Museums Rosenegg auf Fünf Jahre lang hat Yvonne Istas das Kreuzlinger Museum Rosenegg geleitet. Bevor sie weiterzieht, schaut die 58-Jährige zurück und verrät, wie sie die Coronapandemie gemeistert hat und was sie vermissen wird. Rahel Haag 12.08.2022, 16.05 Uhr

Yvonne Istas, Leiterin des Museums Rosenegg, hinter dem Haus unter der grossen Ulme. Bild: Benjamin Manser

«Einiges», ist Yvonne Istas' Antwort auf die Frage, was sie vermissen wird. «Die Menschen», fügt sie hinzu. Vor kurzem habe ihr ein Besucher gesagt, dass er sie vermissen werde, und dabei Tränen in den Augen gehabt. «Das hat mich berührt.» Und es habe sie wehmütig werden lassen.

Fünf Jahre lang hat die 58-Jährige das Kreuzlinger Museum Rosenegg geleitet. Das bedeutet insgesamt 18 Ausstellungen. Ihre liebste sei jene über Ernst Kreidolf gewesen. «Das ist meine Epoche, meine Kunst», sagt die Kunsthistorikerin. In den knapp 30 Führungen, die sie gemacht habe, sei ihr der Künstler richtig ans Herz gewachsen.

Spagat zwischen Wissen und Unterhaltung

Als Museumsleiterin habe sie sich immer wieder schnell in Themen einarbeiten müssen, um eben Führungen anbieten zu können. «Man darf das Publikum nicht unterschätzen», sagt Istas, «die Besucherinnen und Besucher sind interessiert und stellen Fragen.» Gleichzeitig wollten sie nicht nur Wissen vermittelt bekommen, sondern auch unterhalten werden. Das sei ihr Anspruch gewesen und habe ihr auch grossen Spass gemacht.

Das Plakat für die Sonderausstellung «Ernst Kreidolf – Querbeet». Bild: Belinda Schmid

Die Ausstellung über Ernst Kreidolf habe sie schon lange auf dem Plan gehabt. «Unser Programm steht bereits rund zwei Jahre im Voraus fest», sagt Istas. Die Vernissage der Sonderausstellung «Ernst Kreidolf – Querbeet» sei für Frühling 2021 vorgesehen gewesen, doch dann sei Corona gekommen.

«Damals war alles in der Schwebe. Wir mussten jeweils auf die Pressekonferenzen des Bundesrats warten und erfuhren kurzfristig, ob wir das Haus öffnen dürfen oder ob es geschlossen bleiben muss.»

Istas beschloss mit ihrem Kooperationspartner, der Wessenberg-Galerie Konstanz, die Kreidolf-Ausstellung sicherheitshalber um ein Jahr zu verschieben. Doch sie wollte für das Frühjahr 2021 nicht nichts planen und hat relativ kurzfristig entschieden, die Werke eines lebenden Künstlers auszustellen. So kam Philippe Mahler, der dem Museum Rosenegg stark verbunden ist, mit der Sonderausstellung «face@face» zum Zug. Sie startete am Sonntag, 24. Januar 2021. Eine Zeit, in der das Museum geschlossen bleiben musste. Doch Istas wusste sich zu helfen, produzierte ein Video, das einen Rundgang durch die Ausstellung zeigt, und eröffnete die Ausstellung virtuell. «Ich fand die Erfahrung spannend.»

Der virtuelle Rundgang durch die Sonderausstellung «face@face» von Philippe Mahler im Museum Rosenegg. Video: PD

Zusätzlich konnten Interessierte Mahlers Bilder eine Woche lang ausleihen und bei sich zu Hause an die Wand hängen – kostenlos. Nach dem Motto: «Wenn der Besucher nicht ins Museum kommen kann, kommt das Museum eben zu ihm.» Die Idee sei aus der Not heraus geboren, sagt Istas.

Die Aura des Ortes wird sie vermissen

2011 kam Istas zum ersten Mal ins Museum Rosenegg. Das war im Rahmen eines Ausflugs, der vom Verein Museen und Schlösser Euregio Bodensee organisiert wurde. Istas war damals noch Leiterin des Stadtmuseums Stockach und nahm als Mitglied teil.

«Ich habe mich sofort in das Haus verliebt.»

Als die Stelle dann sechs später Jahre frei wurde, hat sie sich beworben und bekam die Zusage. Es sei nochmals ein spannender Neuanfang in einem vertrauten Berufsfeld mit neuen Aufgaben, neuen Kontakten gewesen, sagt Istas.

Heidi Hofstetter, Gründerin des Museums Rosenegg und Vorgängerin von Yvonne Istas. Bild: Andrea Stalder

Sie hält kurz Inne und sagt dann: «Die Aura des Ortes werde ich auch vermissen.» Der kommende Freitag ist Istas letzter Arbeitstag, bevor sie im Oktober ihre neue Stelle als Leiterin des Hesse-Museums Gaienhofen antritt.

Wer ihr Nachfolger ist, steht derweil bereits fest, doch lüften will Istas das Geheimnis noch nicht. Hat sie denn einen Tipp für ihn? «Er sollte das Besondere lieben.» Denn das sei das über 100-jährige Haus mit seiner Geschichte.

Das Museum Rosenegg in Kreuzlingen. Bild: Belinda Schmid