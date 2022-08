Kreuzlingen: Museum Rosenegg überarbeitet Dauerausstellung

Kreuzlingen Frischer Wind im Rosenegg: Das Museum hat seine 15-jährige Dauerausstellung zur Grenze überarbeitet Das Kreuzlinger Museum Rosenegg hat seine Dauerausstellung «Hüben und Drüben» zur Grenzthematik technisch überarbeitet. Neu wird sie unter anderem auch online abrufbar sein. Der Kanton unterstützt das Transformationsprojekt mit 100'000 Franken. Rahel Haag 16.08.2022, 16.20 Uhr

Yvonne Istas, Leiterin Museum Rosenegg, in der überarbeiteten Dauerausstellung «Hüben und Drüben». Bild: Rahel Haag

«Im Keller hatten wir ein Highlight, das vor sich hin schlummerte», sagt Yvonne Istas, Leiterin des Kreuzlinger Museums Rosenegg. Gemeint ist die Dauerausstellung «Hüben und Drüben», die sich der Grenzthematik zwischen Kreuzlingen und Konstanz widmet. Vor 15 Jahren sei sie konzipiert worden und technisch ein wenig in die Jahre gekommen.

«Zudem war die Atmosphäre im ehemaligen Luftschutzkeller schwierig.»

Laut sei es gewesen, weil jeweils mehrere Filme gleichzeitig liefen und die Akustik schlecht war. Sie habe die Situation als beklemmend empfunden, sagt Istas.

Als dann der Kanton Thurgau den Kulturunternehmen die Möglichkeit bot, sogenannte Transformationsprojekte einzureichen, an deren Kosten er sich beteiligen würde, nutzte das Museum Rosenegg die Gelegenheit. Der Gedanke dahinter war, dass sich Kulturinstitutionen, also auch Museen, weiterentwickeln sollen. Als Bedingung sollte das Transformationsprojekt entweder eine strukturelle Neuausrichtung oder eine Publikumsgewinnung zum Ziel haben.

Das Museum Rosenegg setzte auf letzteres. «Wir wollten Schülerinnen und Schüler als neue Zielgruppe erschliessen», sagt Till Schneider von der Tägerwiler Firma Inlume, der das Projekt technisch begleitet hat. Das Ergebnis: Neu wird die Ausstellung nicht mehr nur im Museum, sondern über die Website des Museums auch im digitalen Raum zugänglich sein.

In jedem Raum ein passendes Video

Die physische Ausstellung ist auf zehn Räume aufgeteilt, in denen unterschiedliche Themen behandelt werden, wie beispielsweise der Grenzverlauf, das Zollwesen, das Grenzgängertum, der Einkaufstourismus oder der Zweite Weltkrieg. Jeder dieser Räume wurde personalisiert, indem der Historiker David Bruder passende Texte zum entsprechenden Thema schrieb, die von Schauspielerinnen und Schauspielern in jeweils rund vierminütigen Videos vorgetragen werden. Bruder betont:

«Die Schauspielerinnen und Schauspieler treten als Menschen von heute auf, sie stellen keine historischen Charaktere dar.»

David Bruder, Historiker. Bild: Rahel Haag

Dadurch sollen sich die Besucherinnen und Besucher direkter angesprochen fühlen. In der Ausstellung erscheinen die Schauspieler lebensgross auf Bildschirmen. Mindestens ein bekanntes Gesicht erwartet einen im Raum «Schicksale». Dort erzählt Schauspielerin Astrid Keller die fiktive Geschichte, dass sich ihre Grosseltern über die Grenze hinweg beim Eislaufen kennen gelernt hätten.

Dadurch, dass der Ton der Videos neu nur noch über Kopfhörer abgespielt wird, sei es in der Ausstellung viel ruhiger, sagt Bruder. Von den Schauspielerinnen und Schauspielern stammten sechs aus der Schweiz und vier aus Deutschland. Jede und jeder spreche in seinem Dialekt. Bruder ist zufrieden mit dem Ergebnis: «Es gefällt mir, dass man in der Ausstellung auf ganz unterschiedliche Charaktere trifft.» Zudem wirkten die Videos auf den grossen Bildschirmen unheimlich gut.

Till Schneider von der Firma Inlume lauscht der Geschichte von Schauspielerin Astrid Keller. Bild: Rahel Haag

Die Leute ins Museum und nach draussen locken

In einem zweiten Schritt soll die Ausstellung weiter geöffnet und in den Stadtraum getragen werden. Die Schauspielerinnen und Schauspielern stehen in den Videos an unterschiedlichen Orten im Stadtraum, beispielsweise an der Kunstgrenze. «An diesen Orten sollen Informationstafeln mit QR-Codes angebracht werden», sagt Till Schneider. Scannt man sie mit dem Smartphone, landet man beim entsprechenden Video und der Onlineversion der Ausstellung.

«Auf diese Weise wollen wir die Leute einerseits ins Museum, andererseits aber auch nach draussen locken.»

Für die Installation der Infotafeln würden aktuell Abklärungen mit den Städten Kreuzlingen und Konstanz laufen. Dieser zweite Teil soll im Oktober umgesetzt werden.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Transformationsprojekt auf 120’000 Franken. Davon übernimmt der Kanton 80 Prozent, sprich 100'000 Franken. Die restlichen 20'000 Franken muss das Museum selber aufbringen. Yvonne Istas sagt: «Wir müssen noch auf die Suche nach Sponsoren gehen.»

Hinweis: Die Vernissage findet am 19. August ab 19 Uhr im Museum Rosenegg statt.