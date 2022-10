Kreuzlingen Fleischmann Immobilien mit neuem Büro in Kreuzlingen: Das Waschhäuschen wird zur «Immobilienzentrale» Fleischmann Immobilien stärkt die Vermarktung von Liegenschaften in der Region Kreuzlingen: Mit einer neuen Niederlassung im Stadtzentrum will Matthias Fleischmann in der pulsierenden Gegend vor Ort sein. 04.10.2022, 16.00 Uhr

Christof Roell, Werner Fleischmann, Nicole Morgenstern, Thomas Niederberger und Matthias Fleischmann freuen sich über die Eröffnung der Niederlassung von Fleischmann Immobilien in Kreuzlingen. Bild: PD

«Als ‹alten Kreuzlinger› freut es mich besonders, den Immobilienmarkt am See zusätzlich zu beleben», sagt Werner Fleischmann, Geschäftsinhaber der Immobilienfirma Fleischmann. Er erinnerte sich anlässlich der Eröffnung der neuen Niederlassung von Fleischmann Immobilien in Kreuzlingen an seine Jugendzeit in Kreuzlingen, wo sein Vater eine Metzgerei geführt habe.

Das Büro im Waschhäuschen ist «ein Glücksfall»

Seit 33 Jahren besteht das Kerngeschäft des Unternehmens in der Vermittlung von Liegenschaften. Bereits seit bald 15 Jahren sei man in der Region Kreuzlingen mit einem Büro in Tägerwilen präsent gewesen, erwähnte Fleischmann. Die neue Bürogemeinschaft an der Sonnenstrasse beim Einkaufszentrum Karussell sei in verschiedener Hinsicht ein Glücksfall, sagte Matthias Fleischmann, der in der Geschäftsleitung für den Verkauf zuständig ist.

Mit dem Beleuchtungsplaner Christof Roell und seinem Unternehmen Lichtschein sei ein unkomplizierter Partner gefunden worden, die Lage sei zentral, «symbolisch passt unser Logo mit der Sonne zum neuen Domizil an der Sonnenstrasse und zu unserem Büropartner, denn Licht und Immobilien gehören untrennbar zusammen».

Er freue sich, «in diesem herzigen Häuschen» tätig sein zu dürfen, zumal das Gebäude exemplarisch für sein Credo stehe: «Der persönliche Rahmen ist in der Immobilienvermittlung besonders wichtig.»

Kreuzlingens Stadtpräsident hofft auf weitere Chancen

Roell begrüsste das Fleischmann-Team und freute sich, dass das ehemalige Waschhäuschen nun auch zu einem «Immobilienzentrum» werde. Matthias Fleischmann stellte die für die Region Kreuzlingen und Untersee zuständige Liegenschaftsexpertin Nicole Morgenstern vor.

Sie kennt die ganze Region sehr gut, wohnt sie doch seit vielen Jahren in Ermatingen. Die Diplombetriebswirtin hat sich seit gut einem Jahr bei Fleischmann Immobilien in die Immobilienvermittlung vertieft. Weil ihr die Branche sehr entspreche, habe sie sich zusätzlich weitergebildet und betreue nun die Region von Bottighofen bis Steckborn.

Kreuzlingens Stadtpräsident Thomas Niederberger freute sich, dass mit der Eröffnung der Fleischmann-Niederlassung der «enormen Entwicklung der Stadt und der Region» Rechnung getragen werde. Er hoffe, dass die Ortsplanungsrevision vom Kanton bald genehmigt wird und dass sich damit hinsichtlich Immobilien weitere Chancen ergeben.