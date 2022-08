Kreuzlingen: Wie es nach Eklat im Kulturzentrum Kult-X weitergeht

Kreuzlingen «Emotional soll nichts hängen bleiben»: Nach dem Knatsch ums Kult-X schaut der neue Vorstand nach vorn Neustart nach dem Eklat: Vor knapp zwei Monaten hat im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X der neue Vorstand übernommen und seit Mitte Juli gibt es mit Noemi Signer eine neue Geschäftsführerin ad interim. Im Gespräch sagt Michael Kubli, Vizepräsident des Vorstands, dass sie künftig die Mitgliedsvereine stärker ins Boot holen wollen. Rahel Haag Jetzt kommentieren 04.08.2022, 04.10 Uhr

Neuanfang im Kult-X: Noemi Signer, Geschäftsführerin ad interim, und Michael Kubli, Vorstandsmitglied und Vizepräsident. Bild: Reto Martin

Aktuell ist es ruhig im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X, die Sommerpause geht erst in gut zwei Wochen zu Ende. Damit bleibt Noemi Signer noch etwas Zeit, sich einzuarbeiten. Am 11. Juli hat sie Geschäftsführung ad interim übernommen. «Aktuell bin ich noch dabei, Informationen zusammenzutragen», sagt die 38-Jährige. Es sei die Herausforderung gewesen, die sie an der Aufgabe gereizt habe.

Das Kult-X hat eine turbulente Zeit hinter sich. Anfang April hatte der Vorstand, bestehend aus Präsident Jean Grädel, Vizepräsidentin Martina Reichert und Vorstandsmitglied Stephan Militz, angekündigt, dass er an der Generalversammlung im Mai in globo zurücktreten werde. Gleichzeitig machten die Co-Leiter der Kult-X-Geschäftsstelle Christine Forster und Stephan Militz klar, dass sie ihre Tätigkeit bereits per Ende April niederlegen. Forster hatte damals gesagt:

«Die Situation hat uns je länger, je mehr belastet. Dabei sollte es doch ein Projekt sein, das Spass macht.»

Christine Forster, ehemalige Co-Leiterin des Kult-X. Bild: Donato Caspari

«Projektgegner» würden ihnen immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Zuvor war es nicht nur zu Verwerfungen mit dem Stadtrat, sondern auch mit einigen der 18 Mitgliedsvereinen des Kult-X gekommen.

Neuer Vorstand hat sich auf die Grundidee zurückbesinnt

An der Generalversammlung Mitte Juni war dann ein neuer Vorstand gewählt worden, der seither das Ruder übernommen hat. Neuer Präsident ist Sven Frauenfelder, Vizepräsident ist der ehemalige Remisberg-Schulleiter Michael Kubli. Der ehemalige Leiter des Ekkharthofs Jürg Bregenzer hat den Posten des Aktuars übernommen, die FDP-Gemeinderätin Pia Donati amtet als Kassierin. Die SP-Gemeinderätin Addisa Hebeisen sowie die Kulturmanagerin Annelise Schmid und der ehemalige Prorektor der PH Thurgau Matthias Begemann ergänzen die Vereinsleitung.

«Die Sache ist wirklich wichtig und obwohl wir alle wenig Zeit haben, sind wir überzeugt, dass das Kult-X den Einsatz wert ist.»

Michael Kubli, Vizepräsident des Vorstands des Kult-X. Bild: Reto Martin

Das ist Michael Kublis Antwort auf die Frage, was die Hauptmotivation der neuen Vorstandsmitglieder war, sich zu engagieren. In den vergangen knapp zwei Monaten hätten sie sich vor allem darauf zurückbesinnt, was die Grundidee des Kult-X sei. «Das Kult-X soll kein klassischer Veranstaltungsort, sondern eine Plattform für die Vereine sein.» Der Wunsch des Vorstands sei es, dass sie partizipierten und die Möglichkeiten nutzten, die das Kult-X biete.

Zudem wollten sie nach dem tollen Abstimmungsergebnis von Ende September 2021 – über zwei Drittel der Stimmberechtigten hatten sich damals für das Kult-X ausgesprochen – die positive Energie hochhalten, wie Kubli es formuliert. Und wie? Das Wichtigste sei, dass das Kult-X wieder mit positiven Geschichten in der Presse vertreten sei, sagt er und fügt hinzu: «Man kann unseren Vorgängern kritisch gegenüberstehen, aber sie haben wahnsinnig viel für das Kult-X geleistet.» Auch jetzt stünden sie noch im Austausch, das schätze er sehr.

Plakate des Pro-Komitees für die Abstimmung im September 2021. Bild: Rahel Haag

Sie wollen die Vereine stärker ins Boot holen

Doch es sei ihnen wichtig, dass emotional nichts hängen bleibe, sagt Kubli, und es gebe Dinge, die nun geklärt werden müssten. Hier wollten sie die Vereine stärker ins Boot holen. Es gehe darum, klare Regeln zu definieren, damit es für alle Beteiligten fair sei. Hier kommt Noemi Signer ins Spiel:

«Ich schaue, dass im Hintergrund die Voraussetzungen stimmen, damit die Vereine im Kult-X ihre Veranstaltungen durchführen können.»

Noemi Signer, Geschäftsführerin ad interim des Kult-X. Bild: Reto Martin

Hierbei sei ihr Transparenz ein grosses Anliegen. So solle es künftig einen digitalen Veranstaltungskalender geben, auf den auch die Vereine Zugriff haben sollen.

Noemi Signer ist vorerst bis Ende Jahr in einem 30-Prozent-Pensum vom Kult-X angestellt, daneben ist sie bereits seit zehn Jahren Geschäftsführerin des «Cinema Luna» in Frauenfeld, wo sie auch lebt. Das Kult-X kenne sie dank ihres Partners, der Kreuzlinger sei. Und was wünscht sie sich für die Zukunft des Kulturzentrums? «Dass es nicht so leer ist wie jetzt», sagt sie und lacht. Konkrete Ziele habe sie sich bewusst keine gesetzt, «weil man sonst so festgefahren ist».

Von sich überzeugt habe Signer den Vorstand mit ihrer Erfahrung und ihren Weiterbildungen in Kulturbetriebsführung und Kulturmanagement, sagt Kubli. «Zudem war uns wichtig, dass es auf der persönlichen Ebene stimmt.» Wie es ab 2023 mit der Stelle weitergehen wird, ist derzeit noch offen. Das langfristige Ziel sei eine Erhöhung des Pensums, sagt er, denn mit 30 Prozent sei es nicht zu schaffen.

2023 steht auch bereits die nächste Abstimmung an, zudem soll das Kult-X von der Pilotphase in den Normalbetrieb überführt werden. Steigt der Druck? Druck hätten sie bisher nicht gespürt, sagt Kubli, nur wohlwollen dafür, dass sie sich engagierten. Er überlegt und sagt dann:

«Den Druck machen wir uns selber, weil es in unseren Augen mit dem Kult-X unbedingt weitergehen muss.»

