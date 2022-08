Endlich zurück: So war das Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical

Kreuzlingen Ein Glitzerregen mit Schall und Rauch: Das war das Seenachtfest Fantastical Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona haben am Wochenende insgesamt rund 40'000 Menschen das Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical besucht. Wir haben uns am Samstag unters Volk gemischt. Rahel Haag 14.08.2022, 17.25 Uhr

Das grosse Riesenrad am auf dem Kreuzlinger Hafenplatz leuchtet im Dunkeln. Bild: Reto Martin

«Mami, Mami, es hat ein Riesenrad», ruft ein kleines Mädchen aufgeregt, bevor es aus der Unterführung heraus Richtung Hafenplatz rennt. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona hat am Wochenende wieder das Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical stattgefunden.

Während sich am Samstag gegen 18 Uhr Gross und Klein auf dem Hafenplatz tummeln – dabei an einem Softeis schlecken, plaudern oder die Seifenblasenkünstler bestaunen – bleibt die grosse Wiese im Seeburgpark leer. Hier sollten sich wie jedes Jahr die zahlreichen Heissluftballone zum Start bereit machen, doch noch ist keiner der Anhänger geöffnet. Einzig das rot-weiss gestreifte Absperrband flattert im Wind. Um 19 Uhr wird es von einem Mann eingerollt, die Ballone müssten wegen der starken Bise am Boden bleiben, erklärt er einer enttäuschten Besucherin.

Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Das grosse Kettenkarussel im Seeburgpark. Bild: Reto Martin Das grosse Kettenkarussell im Seeburgpark. Bild: Reto Martin Ein Verkaufsstand am Fantastical. Bild: Reto Martin Ein Essensstand am Fantastical. Bild: Reto Martin Ballonkunst im Kreuzlinger Hafenbecken. Bild: Reto Martin Blick auf den Lunapark. Bild: Reto Martin Das Riesenrad auf dem Hafenplatz. Bild: Reto Martin Tänzerinnen und Tänzer auf der Salsabühne. Bild: Reto Martin Ein Tanzpaar auf der Salsabühne. Bild: Reto Martin Das Riesenrad auf dem Hafenplatz. Bild: Reto Martin Das traditionelle Feuerwerk. Bild: Reto Martin Die Besucherinnen und Besucher geniessen das Feuerwerk. Bild: Reto Martin Das tradtionelle Feuerwerk. Bild: Reto Martin Die Besucherinnen und Besucher geniessen das Feuerwerk. Bild: Reto Martin Das traditionelle Feuerwerk. Bild: Reto Martin Das Kreuzlinger Feuerwerk von Tägerwilen aus fotografiert. Bild: Robert Hahn Bauer Das Konstanzer und Kreuzlinger Feuerwerk von Tägerwilen aus fotografiert. Bild: Robert Hahn Bauer Live-Musik im Allee-Biergarten. Bild: Reto Martin Ein Essensstand im Allee-Biergarten. Bild: Reto Martin Jugendliche geniessen das Fest. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin Im Lunapark am Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical. Bild: Reto Martin

Ballonkunst im Hafen und Halbstarke im Lunapark

Mit dem Wind kämpfen im Hafenbecken auch vier Ballonkünstlerinnen und -künstler auf einem kleinen Boot. Eine lange Leiter aus weissen Ballonen zieht sich in den Himmel und mündet in einer grossen Wolke aus ebensolchen. Dazwischen hangeln sieben Ballonmännchen, die sich bei der Windböe gefährlich gen See neigen, bis sie – trotz Helfern an Land, die das Werk mit Schnüren sichern – schliesslich die Wasseroberfläche berühren.

Die Ballonkünstlerinnen und -künstler im Hafenbecken kämpfen mit dem Wind. Bild: Reto Martin

Ein paar Meter weiter misst sich an den Boxautomaten im Lunapark eine Gruppe Halbstarker. Mit zwei Schritten Anlauf schlagen sie auf die Boxbirne ein und warten gespannt auf ihre Punktzahl. Daneben steht ein Mitarbeiter mit Bauchtäschchen, der die Noten zu Münz macht und die, durch die Wucht der Schläge, verrutschten Automaten wieder gerade ausrichtet.

Nicht im Lunapark zu finden ist heuer das grosse Kettenkarussell. Es steht im Seeburgpark und nimmt gerade Fahrt auf. Die Mutigen lassen die Ketten los und strecken die Hände in die Luft, das Adrenalin bahnt sich in Form von Schreien seinen Weg aus den Körpern.

Das grosse Kettenkarussell steht heuer mitten im Seeburgpark. Bild: Reto Martin

Kein Tanzpaar und der verblasste Mond

Ganz still dagegen ist die blonde Frau im Publikum neben der Salsabühne, die die Tanzschritte übt, während dort oben der Workshop in vollem Gange ist. «Eins, zwei, drei», zählt der Tanzlehrer, «fünf, sechs, sieben.» Keine drei Meter daneben tut ein Mann dasselbe und würden sich ihre Blicke treffen, könnten sie sich zusammentun und gemeinsam üben.

Männer und Frauen tanzen auf der Salsabühne. Bild: Reto Martin

Kurz nach 22 Uhr geht über dem See ein grosser oranger Mond auf. Er entlockt einigen Besucherinnen und Besuchern, die sich am Ufer versammelt haben, ein gehauchtes «Wow». Nur 15 Minuten später ist er vergessen und neben dem grossen Feuerwerk, das von drei Booten aus gezündet wird, völlig verblasst. Als sich der Glitzerregen schliesslich gelegt hat, bleibt nur Schall und Rauch.

Das Feuerwerk verzaubert die Besucherinnen und Besucher. Bild: Reto Martin

Personenschaden nur ennet der Grenze Am Samstag besuchten insgesamt rund 28'000 Menschen das Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical, sagt OK-Präsident Markus Baiker. Am Freitag seien es rund 12'000 gewesen. «Über das ganze Wochenende gesehen gehen wir von rund 40'000 Gästen aus», sagt er. Zwischenfälle mit Personenschaden habe es keine gegeben. «Es war ein friedliches Fest.» Auch in Konstanz fand am Samstag das Seenachtfest statt. Die Veranstalter geben an, dass über 35000 Besucherinnen und Besucher gekommen seien. Ennet der Grenze ist es laut Konstanzer Polizei zu insgesamt acht Körperverletzungsdelikten gekommen. Dennoch heisst es in der Mitteilung: «Das Fest hat die Einsatzkräfte vor keine grösseren Probleme gestellt.» (rha)