Kreuzlingen: Schule kauft der Kirche Land ab

Kreuzlingen Die Schulgemeinden wollen die Steuern senken und der evangelischen Kirchgemeinde Land abkaufen Die Budgets 2023 der beiden Kreuzlinger Schulgemeinden sehen je eine Steuerfussreduktion vor. Dies im Hinblick auf den Abbau des Eigenkapitals. An der Urne werden die Stimmberechtigten am 27. November auch über einen Landkauf in Kurzrickenbach abstimmen. Kurt Peter 25.10.2022, 16.45 Uhr

Diese Parzelle in Kurzrickenbach will die Primarschulgemeinde der evangelischen Kirchgemeinde abkaufen. Bild: Kurt Peter

«Dass wir Schulraumbedarf haben, ist nichts Neues», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini zu Beginn der Medienkonferenz am Dienstagmorgen. Die rege Bautätigkeit bedeute auch eine Zunahme der Schulkinder. Containerlösungen müssten ein Ende haben. Daher habe die Primarschule mit der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen Kontakt aufgenommen, um eine Parzelle beim Schulzentrum Seetal zu erwerben.

«Die Lösung, die wir getroffen haben, sichert uns eine langfristige Planungssicherheit in Kurzrickenbach.»

Seraina Perini, Schulpräsidentin. Bild: Urs Brüschweiler

Am 27. November werden die Stimmberechtigten über den Kauf einer 1746 Quadratmeter grossen Parzelle für den Preis von 557'600 Franken abstimmen. «Speziell bei den Verhandlungen war, dass sich ein Teil der Parzelle in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen befindet, der andere Teil in der Bauzone», sagt Perini. Der durchschnittliche Preis von 317 Franken pro Quadratmeter sei ein guter Kompromiss.

Susanne Dschulnigg, Präsidentin der evangelischen Kirchgemeinde, bestätigt dies.

«Wir haben noch viele Liegenschaften und Grünflächen, wir haben uns immer wieder gefragt, was wir damit machen sollen.»

Susanne Dschulnigg, Präsidentin der evangelischen Kirchgemeinde. Bild: Ralph Ribi

Die Parzelle in Kurzrickenbach sei heute eine Schafwiese, mit dem Verkauf solle kein Gewinn gemacht werden. Das vorliegende Geschäft, über das auch die Stimmberechtigten der evangelischen Kirchgemeinde am 27. November an der Urne befinden, sei eine Win-win-Situation

Die Personalkosten steigen deutlich

«Im Zentrum stehen Menschen und Bildung», sagt Perini zu Beginn ihrer Erläuterungen zu den Budgets 2023. Zudem sei ein sorgsamer Umgang mit den Steuergeldern angezeigt. Im Auge behielten die Schulbehörden zudem die Balance zwischen Abbau des Eigenkapitals und dem Investitionsbedarf.

Susanne Burgmer, Leiterin Finanzen der Schulgemeinden, geht zunächst auf das Budget der Primarschulgemeinde ein. «Wir rechnen gegenüber dem Budget 2022 mit höheren Steuereinnahmen inklusive Grundstückgewinnsteuern von 730'000 Franken». Deutlich höher als im Vorjahr sind in der Primarschule die Personalkosten budgetiert. Diverse Fördermassnahmen, Teuerung und Stufenanstiege führten zu Mehraufwendungen von gut 1,4 Millionen Franken.

Gleichzeitig müssten aber 600'000 Franken weniger an den kantonalen Finanzausgleich bezahlt werden. Dem Abbau des Eigenkapitals werde mit einer Steuerfussreduktion von einem Prozentpunkt auf neu 46 Prozent Rechnung getragen. «Trotzdem rechnet das Budget mit einem keinen Gewinn von 14'000 Franken», sagt Burgmer.

Sekundarschule rechnet mit sechsstelligem Verlust

Die Sekundarschulgemeinde hingegen sieht im Budget 2023 ein Defizit von gut einer Millionen Franken vor. Darin eingerechnet ist die Steuerfussreduktion um zwei Prozentpunkte auf neu 22 Prozent. Die Steuereinnahmen sinken daher im Vergleich zum Vorjahr um 673'000 Franken, an den kantonalen Finanzausgleich müssen hingegen 350'000 Franken weniger geleistet werden. Auch hier steigt der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr an, um 410'000 Franken. Brugmer sagt:

«Mit der Reduktion des Steuerfusses verfolgen wir auch in der Sekundarschule das Ziel, Eigenkapital zu minimieren.»

Susanne Burgmer, Leiterin Finanzen der Schulgemeinden. Bild: Urs Brüschweiler

Im kommenden Jahr plant die Primarschulgemeinde Investitionen von knapp 4,9 Millionen Franken. Davon entfallen 1,1 Millionen Franken auf die Heizungssanierung des Schulzentrums Bernegg. In die Sanierung des Schulhauses Wehrli wird rund eine Million Franken investiert, in die Umnutzung der Werkräume im Schulhaus Schreiber 675'000 Franken.

Deutlich höher sind die Investitionen der Sekundarschulgemeinde. Diese betragen 7,25 Millionen Franken. 2,5 Millionen Franken entfallen auf die Erneuerung der Heizung und Wärmepumpe im Schulzentrum Egelsee, 2,2 Millionen Franken auf die Sanierung des Daches und der Fassade beim Egelsee. Eine Million Franken gibt die Sekundarschulgemeinde als Investitionsbeitrag für das Bad Egelsee aus.

Hinweis: Am Donnerstag, 3. November, informiert die Schulbehörde über die beiden Budgets und die Schulraumerweiterungen. Der Anlass findet um 19 Uhr im Singsaal des Pestalozzischulhauses statt.