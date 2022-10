Kreuzlingen: Stimmrechtsbeschwerde verlangt Wahlwiederholung

Kreuzlingen «Beim ‹Gut zum Druck› wurde die fehlerhafte Vorlage nicht bemerkt»: Eine Stimmrechtsbeschwerde verlangt die Wiederholung der Stadtratswahlen Weil auf den Stimmrechtsausweisen drei ehemalige Wahllokale aufgeführt waren, in denen am 25. September gar nicht abgestimmt werden konnte, wurde gegen die Kreuzlinger Stadtratswahlen beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Wird sie gutgeheissen, müssen die Wahlen wiederholt werden. Rahel Haag Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.25 Uhr

Zu früh gefreut? Daniel Moos wurde am 25. September 2022 in den Kreuzlinger Stadtrat gewählt. Bild: Donato Caspari

Es musste ja so kommen. Noch am Wahlsonntag war auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Chrüzlinge, wenn ...» die Frage aufgekommen, weshalb das Wahllokal im Museum Rosenegg geschlossen geblieben war. Nun wurde eben deshalb beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Kreuzlinger Stadtratswahlen eingereicht. Sie verlangt eine Wiederholung der Wahlen.

Die Begründung: Am Wahlsonntag vom 25. September waren auf den Stimmrechtsausweisen drei ehemalige Wahllokale aufgeführt, die Ende 2020 definitiv aufgehoben worden waren. So standen Stimmberechtigte nicht nur beim Museum Rosenegg, sondern auch bei den alten Schulhäusern Kurzrickenbach und Emmishofen vor verschlossenen Türen.

«Wir haben erst am Sonntag, kurz vor Ende der Öffnungszeit des Wahllokals, vom Fehler erfahren.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident. Bild: Reto Martin

Das sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Man habe sofort reagiert und die Öffnungszeit des Wahllokals im Stadthaus um eine halbe Stunde bis 11.30 Uhr verlängert. Die Massnahme habe die Leitung des Wahlbüros vorab mit dem kantonalen Rechtsdienst abgesprochen.

Bis zu 95 Prozent der Stimmen kommen brieflich

Bis am Freitag hat die Stadt nun Zeit, sich schriftlich zum Sachverhalt zu äussern. Dazu, was genau in der Stellungnahme ans DIV zu lesen sein wird, kann Niederberger aufgrund des laufenden Verfahrens nichts sagen. Doch hält er es für möglich, dass der Fehler Einfluss auf die Wahlen gehabt hat?

«Ich gehe davon aus, dass nur ganz, ganz wenige Stimmberechtigte am Wahlsonntag vor verschlossenen Türen gestanden haben.»

Das habe einerseits damit zu tun, dass in Kreuzlingen im Schnitt bis zu 95 Prozent der Stimmberechtigten brieflich abstimmten. Zudem würde die Mehrheit jener, die ihre Stimme an der Urne abgäben, dies jeweils im Stadthaus tun. Die drei weiteren Wahllokale seien kaum genutzt worden. «Deshalb wurden sie vor anderthalb Jahren ja auch aufgehoben.» Zu guter Letzt hätten jene, die am Sonntag oder bereits Samstag vor verschlossenen Türen gestanden haben, die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme noch im Wahllokal im Stadthaus abzugeben.

Die zurückgetretene Stadträtin Dorena Raggenbass hängt dem wiedergewählten Stadtpräsidenten Thomas Niederberger am Wahlsonntag im Rathaus eine Schärpe um. Bild: Donato Caspari

(25. September 2022)

Aber wie ist es überhaupt zum Fehler gekommen? Seit der Schliessung der drei Wahllokale wurden in den vergangenen 21 Monaten sechs Abstimmungen durchgeführt. Auf den Stimmrechtsausweisen war das Stadthaus jeweils als einziges Wahllokal für die persönliche Stimmabgabe aufgeführt.

Die Firma Abraxas, die im Auftrag der Stadt die Stimmrechtsausweise druckt sowie gemeinsam mit den Wahl- und Abstimmungsunterlagen verpackt und versendet, habe aufgrund einer Servererneuerung Anfang Juni auf alte Textbausteine zurückgegriffen und folglich die drei bisherigen Wahllokale auf den Stimmrechtsausweisen aufgeführt. Niederberger sagt:

«Beim ‹Gut zum Druck› wurde die fehlerhafte Vorlage nicht bemerkt.»

Mittlerweile habe die Firma Abraxas sämtliche Textbausteine überprüft und die fehlerhaften unwiderruflich gelöscht. «Des Weiteren werden die internen Prozessschritte für das ‹Gut zum Druck› überprüft und optimiert.»

Und was geschieht nun, wenn die Wahlen tatsächlich wiederholt werden müssen? Dazu will sich Niederberger zum jetzigen Zeitpunkt nicht äussern. «Wir warten nun den Entscheid des DIV ab.» Wann dieser vorliegen wird, könne er nicht sagen. Er gehe aber davon aus, dass das DIV ein Interesse daran habe, dass die Sache schnell geklärt werden kann.

Christof Bieri, Generalsekretär des DIV, sagt diesbezüglich, dass nun der Sachverhalt abgeklärt werde, was bedeute, dass in einem ersten Schritt beide Parteien zu einer Stellungnahme eingeladen würden. «Sobald die Entscheidungsgrundlagen vollständig vorliegen, wird das DIV entscheiden. Zurzeit können wir keinen konkreten Zeitpunkt nennen.»

Die gewählten Mitglieder der Exekutive dürften sich wünschen, dass dieser Prozess nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Vor allem für die vier Stadträte Markus Brüllmann, Thomas Beringer, Ernst Zülle und den neugewählten Daniel Moos, hiesse eine Wahlwiederholung, dass sie nochmals bibbern müssten.

Gruppenbild des neuen Kreuzlinger Stadtrats im Rathaus: Daniel Moos (parteilos, neu), Markus Brüllmann (bisher, SP), Stadtpräsident Thomas Niederberger (bisher, FDP), Thomas Beringer (bisher, EVP) und Ernst Zülle (bisher, Die Mitte). Bild: Donato Caspari

